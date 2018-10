Violeta de 'MYHYV' posa sin ropa para Primera Línea

Poco después de salir de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con maromo bajo el brazo, Violeta ha decidido posar desnuda para la revista Primera Linea. Sin nada de ropa la que fuera tronista de 'MYHYV' se ha abierto en canal sobre sus gustos en las relaciones íntimas con Torito, al que le ha confesado todos sus pecados sexuales en la cama. Violeta explicó al presentador cómo fue su proceso de selección para llegar al programa o las relaciones sexuales que mantuvo durante los meses en que el espacio televisivo estuvo en emisión. La joven aguantó hasta su final para marcharse de la mano de Julen de la Guerra, con el que la relación va viento en popa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero, ¿cómo es en la cama Sofía? Una mujer de armar tomar y un poco agresiva. "Le dije que me pegara, me insultara y me escupiera, y se quedó blanco", explica Violeta, quien reconoce que le gusta “el sexo duro, llevar las riendas y dominar” al hombre.

Joan Crisol/ Primera Linea

Además, la tronista confiesa que ha tenido aventuras con varios futbolistas de equipos como el Villarreal, el Valencia o el Real Madrid y que incluso alguno le mandó “fotos en instagram de su pene insinuándose”, pese a estar “casado y con hijos”. No obstante, Violeta no destaca entre sus proezas sexuales a ningún futbolista: “Ninguno me sorprendió”. Eso sí, podría estar con un futbolista pero sólo si ella es independiente económicamente.

La joven, nacida en Castellón hace 24 años, se confiesa en la parte final de la charla con Torito algunos de sus secretos más íntimos como que le gustaría practicar sexo en grupo (“es una fantasía que tengo en mente hacer antes de morirme”) o que prefiere “las manitas y los deditos” a los juguetes sexuales.

“En la cama es como si estuvieran matando un cerdito y muchas veces los vecinos nos han llamado la atención”, afirma también la joven sin ningún pudor.