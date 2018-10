Alejandra Rubio solo confia en dos personas

La familia de Terelu Campos no atraviesa un buen momento. Y es en estos duros momentos cuando se conoce a las personas en las que realmente podemos confiar y las que no, y eso es lo que le ha ocurrido a Alejandra Rubio, la hija de la presentadora pues Oriana no ha sido la única persona con la que ha roto su amistad. Mientras que la presentadora sigue recuperándose de su operación, una doble mastectomía con la que pretende evitar cualquier nuevo caso del cáncer de mama que le fue detectado hace años, su hija ha confesado en sus redes sociales que no tiene grandes apoyos entre su círculo más íntimo con los que enfrentarse a la operación de su madre.

La semana pasada la joven se estrenó en la mayoría de edad. La muchacha cumplió los 18 años y ha comenzado a ver los ‘intereses’ de algunas de las personas con las que se había rodeado en los últimos años. “Quería decir que me he llevado tantísimas decepciones con la gente desde que cumplí los dieciocho que no sé por dónde empezar”, aseguraba la joven en sus redes sociales, donde aprovechaba la plataforma para poder hacer públicos sus pensamientos y los problemas que actualmente atraviesa.

“Gente superinteresada, 'amigas' que de la noche a la mañana han dejado de estar porque ya habían conseguido su objetivo conmigo, que era conocer a tal persona o que les llevara a tal sitio. Niñas que 'odiaban' las cámaras y ahora, día sí, día también, las veo posando en photocalls. Me he encontrado con ‘amigos’ que tenían una doble vida, ‘amigos’ que me han mentido hasta dónde vivían y en qué trabajaban sus padres, ‘amigos’ que me han reemplazado totalmente cuando les he presentado a alguien que tenga más fama o más seguidores que yo. ‘Amigas’ que me amaban y que nunca iban a venderme y después me han clavado la puñalada por la espalda”.

Para Alejandra, estas decepciones se unen al grave problema por el que ha atravesado su madre en los últimos meses en los que ha decidido someterse a esta operación de doble mastectomía. “No os podéis hacer una idea de todo lo que he pasado estos últimos ocho meses, y supongo que seguiré pasando porque cada vez es algo nuevo. Entonces, no os preguntéis porque ya solo me fío de dos personas”, zanjaba la joven.