Las condiciones de Lolita para entrar en Supervivientes

¿Te imaginas a Lolita Flores en la isla de Supervivientes? Pues, según sus propias declaraciones, no se descarta que se pudiera dar el paso. En su entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ la cantante y actriz ha confesado que le gustan mucho los reallities, sobre todo ‘Gran Hermano VIP’ ya que lo usa para desconectar de todo lo que la rodea. Según ha declarado a Jorge Javier, es muy seguidora de la actual edición de GH VIP y tiene especial afición por la relación amor-odio que mantienen entre las dos ex de Carlos Lozano: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra aunque no se ha querido mojar para saber cuál es su favorita.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Soy cincuenta cincuenta”, aseguraba entre risas ante los colaboradores de Sálvame sin mojarse un ápice en la polémica relación que mantienen las concursantes. Ante la afición que demostraba la cantante por el concurso, Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntarle si entraría en la Casa. “Yo no entraría... ¿a mí encerrarme? ni muerta. ¡Si tengo que dormir con la ventana abierta porque sino no puedo y en los aviones me entra claustrofobia!”, explicaba claramente Lolita que, segundos más tarde aprovechaba para lanzar un guante a la cadena: “Si me dejaran ir a la isla...”, apuntaba para acto seguido poner sus condiciones. Y es que, la cantante no se iría sin sus pastillas para dormir, sus pinzas de depilar, sus gafas, su espejo de aumento... vamos, que se llevaría media casa para poder estar a gusto en la isla.

Incluso, Lolita se animó a señalar con quién quería ir a la isla. En su lista están: los Morancos “para reírme con ellos”, Fernando Tejero y Miguel Poveda. “Que se animen ellos y hacemos grupo para que nos dejen llevarnos de todo”, decía entre risas. Más tarde, la cantante se iba echando atrás: “Llevad a famosos que estén solo una semana, yo duermo en un hotel”, acabo diciendo.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

“No entraría en un reallity pero no puedo decir de este agua no beberé porque no se sabe las vueltas que da la vida y se gana mucha pasta”, explicaba cien por cien sincera Lolita, quien mantenía que, de entrar en alguno, el elegido sería Supervivientes. “Si lo hago sería porque realmente me haría mucha falta y tuviera que dar de comer a mis hijos. Pero mientras tenga trabajo, no porque no sirvo para estar encerrada”, sentenciaba.

Por curiosidad, el presentador quiso saber si la gran Lola Flores sí se animaría a participar sin peros en alguno de los concursos estrella de la cadena. “Mi madre sería colaboradora o presentadora. Os llamaría y os diría, ‘oye, que me hace falta este mes, llevadme’ y la tendríais aquí”, aseguraba entre risas. Y es que, el clan Flores, recordaba Lolita, nunca ha cerrado la puerta a ningún programa de televisión ni periodistas.