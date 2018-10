Leticia Sabater es un espectáculo de mujer, tiene la capacidad de reírse de ella misma sin ningún pudor y así lo ha hecho sábado el 'Deluxe', programa al que acudió para hablar de su próximo retoque estético. La cantante se someterá a una nueva intervención, esta vez para quitarse, según ella, 15 años de encima. Y para no ser menos que Carmen Borrego, Leticia decidió aparecer en el plató como una momia, cubierta de los pies a la cabeza de vendas. "He decidido hacerme un lifting, quitarme 15 años de encima, ponerme guapísima como si tuviera 25 años. Mis fans son muy exigentes y a la mínima que me ven una arruga o un michelín, me lo dicen por Twitter", confesaba la cantante a su cirujano.

"Me quiero quedar como Angelina Jolie. Ver ya veo muy bien, estoy contenta, he quedado fenomenal. El 26 de noviembre saco tema nuevo, un villancico de reggaeton electro latino, y luego me opero… es un villancico muy canalla y divertido, quería hacer algo que nunca hasta ahora hubiera hecho nadie", comentó la cantante, por lo que tendremos que esperar hasta Navidades para ver a Leticia con 15 años menos.

Después Jorge Javier le preguntó si se haría alguna vez un blanqueamiento anal, a lo que Sabater respondió que no le hacía falta. Ante las risas de los colaboradores, que le dijeron que "hasta que no te lo haces, no sabes que lo necesitas" la cantante argumentó su respuesta con el estrabismo que sufría hasta este año: "No me hace falta porque cuando tenía el ojo mal me lo veía".



Pero Leticia no habló sólo de su físico, también confesó lo necesitada que está de amor. "Estoy deseando enamorarme, de verdad, desde 2008, desde que desapareció aquel novio, es imposible enamorarme, siempre le busco excusas para no salir con él", explicaba la cantante que confesó que su chico ideal es Darek, aunque sólo físicamente, ya que a ella le gustan los hombres que hablan más.

Pero no sólo tuvo piropos para Darek, también le echo el anzuelo a Omar Montes. "Si estuviera en 'GH VIP' haría un edredoning con Omar, que es de los bajos fondos y me gustan los chicos así".

