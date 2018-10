Omar Montes se confiesa: ¡volvería con Isa Pantoja!

Después de haber tenido una breve pero turbulenta relación con Isa Pantoja, Omar Montes se ha convertido en todo un foco y generador de contenido para Telecinco. Tras su paso por Gran Hermano, donde dejó en directo su relación con Isa Pantoja mientras ella salía de la Casa, el cantante se ha sentado en el trono de ‘Sálvame Deluxe’ para responder las cuestiones acerca de su relación con Chabelita y Techi, con quien acabó protagonizando varios 'edredonings' durante su estancia de apenas dos semanas en la casa de Guadalix. Allí ha aprovechado para confesar su lista de ex celebrities.

Antes de Techi estuvo Isa Pantoja y ¿antes? Según ha confesado el propio Omar Montes en 'Sálvame Deluxe', la lista de amantes del cantante tiene una estrecha relación con el mundo del espectáculo. Omar, que ya se compara con el éxito televisivo que tuvo Belén Esteban en sus inicios, reveló a regañadientes algunos de los nombres de sus ex novias: Marisa Jara, la ex de Joaquín Cortes, Ylenia o la prima de Iker Casillas han sido dos de las que ha revelado. Durante el programa, Marisa Jara quiso negar que hubiera tenido ninguna relación con Omar a través de Kike Calleja, lo cual no sentó bien al cantante: “Nunca he dicho que he estado con nadie, porque no me gusta decir con las chicas que estoy, pero si me vas a dejar de embustero, te voy a dar la vida mártir como a Ylenia y vamos a callarnos”, advirtió.

Pero entre esa lista no se encuentra Techi. “Con Techi nunca he estado para poder volver”, aseguraba Omar quien sin embargo confesaba que la ex concursante de GH VIP se había puesto en contacto con él desde que está fuera de la casa para verse. Algo que no ha vuelto a hacer Isa Pantoja. “Si por mí fuera en un momento dado volvería, a veces me pongo triste cuando me dedica una canción en Instagram, porque la sigo y lo veo, hay cosas que me pongo mal…”, confesaba el cantante quien aseguraba que, si la hija de la tonadillera no hubiera hecho nada con Asraf aún estarían juntos.

No obstante, si algún nombre tiene más peso en su corazón es el de su amor imposible. “Hay quien dice que nunca has estado enamorado de Chabelita porque tienes un amor imposible fuera”, pinchaba Kike Calleja al cantante quien no tuvo más remedio que contestar que le había “pillado”. Visiblemente nervioso finalmente confesaba el nombre de su gran amor: Lara Álvarez. “Palabra, me gusta, es un pendiente… no hay más que verla”.