Rosa Benito no se calla: así responde a María Patiño

La relación entre Rosa Benito y María Patiño parece no ser la mejor en estos momentos. Y es que, a pesar de no haber tenido un mal gesto con la prensa, Benito colgó el teléfono a un compañero de Patiño cuando éste le quería preguntar por la situación que atraviesa actualmente su ex marido, Amador Mohedano, a punto de perder su casa en Chipiona. La reacción no le ha gustado nada a la periodista que ha aprovechado su programa en directo para darle un tirón de orejas a Benito recordándola que ella sigue apareciendo en la crónica rosa años después.

La situación económica de Amador Mohedano podría hacerle perder su casa de Chipiona en los próximos meses. Según las últimas información, el hermano de Rocío Jurado subastará su vivienda por lo que desde el programa de 'Socialité' quisieron hablar con su ex mujer para saber cómo se encuentra en estos momentos. Sin embargo, Rosa Benito ha optado por el silencio y colgó el teléfono al periodista encargado de llamarla, algo que ha sentado muy mal a María Patiño. “No cuelgues el teléfono cuando te has dedicado y te sigues dedicando a este negocio, que también es el mío. Contesta o no pero al menos dí muchísimas gracias y no cuelgues sin decir absolutamente nada”, sentenció la periodista a Rosa Benito durante el programa en directo.

No han hecho falta ni 24 horas para que Benito, quien asegura que se encuentra enamorada, salga a responder a la presentadora a través de sus redes sociales. Pero lejos de la búsqueda de un conflicto, la ex mujer de Mohedano ha contestado muy calmadamente con un mensaje contundente pero apaciguador. “Vive la vida... y no te enfades por gilipolleces”, escribía, y es que, no han sido los únicos periodistas a los que ha negado una respuesta.

En los últimos días, Rosa no ha querido hablar con ningún periodista sobre el tema. Más tarde, añadía un nuevo mensaje a su cuenta de Instagram con el que ha dejado abierto el encuentro. “Me gusta ser como soy, no confundas mi personalidad con mi actitud . Mi personalidad es quién soy, mi actitud depende de quién seas tu....”, explicaba la cantante que anunciaba que iba a estar en su colaboración en el programa ‘Viva la vida’.