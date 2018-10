Desde que Yoli Claramonte hiciera oficial su ruptura con Jonathan Pérez, la ex gran hermana ha sufrido un cambio de lo más profundo en lo personal. Los últimos meses no han sido nada fáciles para ninguno de los dos, y es que la situación en su matrimonio era ya, según explicó ella, insostenible. A pesar de todo, y del mal rollo, asegura que se siguen queriendo, e incluso no descarta una reconciliación en el futuro, pero, por lo pronto, ambos están de lo más a gusto viviendo sus vidas por separado (no piensan divorciarse) y aguantando el tirón por su hija, la pequeña Valeria, de modo que en casa siempre vea que sus papás se quieren y no se tiran los trastos a la cabeza.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Después de sorprendernos hace unos meses con un cambio de look veraniego, ahora Yoli ha vuelto a cautivar a sus 'lovers' (así llama a sus seguidores) con un nuevo cambio... que, por cierto, no le ha hecho ni puñetera gracia a su madre: "Ni se te ocurra", le llegó a avisar... pero ella, que es un alma libre y una hoja movida por el viento, ha decidido ¡tatuarse la piel! Y no con uno ni con dos: ¡con 4 tatuajes!

Yoli ya luce algún que otro detalle con tinta en su cuerpo, pero esta vez ha decidido hacérselos todos juntos en un estudio de Valencia (donde vive) y, por supuesto, nos los ha enseñado en su último vídeo para MTMad: dos en un brazo, uno en la parte posterior de la rodilla y otro más en la cadera. ¿Cual os gusta más?

Mediaset

El primero se lo ha hecho en el antebrazo, y no deja lugar a dudas: "be strong, girl" ('sé fuerte, chica'), se puede leer en letra de máquina de escribir, una frase que la define a la perfección tras los últimos meses de subidas y bajadas emocionales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

El siguiente es la letra 'V', y no es de 'Vendetta', sino de Valeria, su pequeño sol.

Mediaset

¿El tercero? Las huellas dactilares de su hija superpuestas (formando un corazón), y se lo ha hecho en la parte superior de los gemelos en la pierna izquierda.

Mediaset

El cuarto es la palabra "family" ('familia'), y se lo ha hecho en la cadera izquierda porque, para ella, es uno de los pilares fundamentales de la vida.

¡Todos preciosos! ¿Con cual te quedas?