Aaaaay Paris, Paris, Paris... Si es que no tienes remedio. A pesar de que la rica heredera del imperio Hilton (si no la han desheredado ya, porque la muchacha lleva un currículum que ni Pocholo en sus tiempos mozos) está de lo más centrada últimamente, la cabra tira al monte, y resulta que no se la puede dejar sola en una fiesta. Esta pasada noche de domingo, de hecho, mientras nosotros nos disponíamos a dormir, la DJ residente en Ibiza tenía un buen eventazo al que acudir: el de la presentación de su línea cosmética ProD.N.A en la discoteca Just Cavalli de Milán. Porque sí: la marca italiana también tiene una sala de fiestas, y hasta allí se desplazó, cómo no, Paris enfundada en un vestidazo morado de la marca. Ideal de la muerte, vamos, porque le iba a la perfección con el anillo de compromiso de 20 kilates que le compró su churri. Eso sí que es poderío...

La americana no estuvo sola, como era de esperar: su novio y prometido, Chris Zylka, la acompañó durante toda la noche. Y vaya si le hizo compañía... ¡no se despegó de ella en toda la noche! Es más: ya desde que llegaron al acto, se pudieron ver muestras de cariño en el photocall, pero nada comparado con lo que vendría después... porque está claro que a Paris no le cortan el rollo ni los fotógrafos...

La rica heredera del imperio de hoteles Hilton se vino arriba en seguida (porque claro, para eso era su fiesta), y entre copita y copita, Paris decidió darle amor a su novio... y bien dado, porque los dos se estuvieron besuqueando toda la noche, tocándose, abrazándose y morreándose. ¡Cuánta pasión, por favor! Cómo se nota que están a puntito de casarse, por otro lado...

La pareja dejó claro ante todos los asistentes que se quieren y se adoran, y a pesar de que a la fiesta estaban invitadas algunas caras conocidas, como el 'Ken humano' Rodrigo Alves, todos pasaron desapercibidos por el derroche de pasión de la Hilton con su churri. ¡Qué bonito... y qué porno!