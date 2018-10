Las redes sociales las carga el diablo, y si no que nos lo digan a nosotros, que de eso sabemos un rato: algunos famosos acostumbran a postear las primeras fotos y tuits que se les pasan por la cabeza, y aunque puede que segundos después se arrepientan y lo borren, el hecho de tener decenas de miles de seguidores hace que, por estadística, al menos uno, lo vea en el momento oportuno y haga una captura de pantalla... y se lió parda. Algo parecido es lo que le ocurrió este fin de semana a Georgina Rodríguez, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo, que publicó en su cuenta de Instagram una foto con un cambio de look... y se le hizo bola.

La guapa WAG quiso dejar a sus más de siete millones y medio de seguidores en la red social con la boca abierta, porque desde que la conocemos, siempre ha lucido una larga melena negra que ya es su signo de identidad, por lo que todos flipamos al verla ¡con el pelo decolorado con un imponente rubio ceniza! "Me he vuelto loca, me he vuelto rubia", escribía junto a la foto en la que, además, lucía una camiseta negra, un pantalón de vinilo y unos tacones al más puro estilo Sandy, de 'Grease'.

Miles de personas la felicitaron por su cambio, porque lo cierto es que no le quedaba nada mal. Incluso algunos famosos como Alba Díaz, la hija de 'El Cordobés', le escribió "me encanta"; y hasta su hermana, Ivana, se lo había tragado: "Estás impresionante de rubia. Todo te queda bien, mi hermana querida", le dedicó en los comentarios.

Cual fue nuestra sorpresa cuando vimos que de rubia poco, y de Sandy aún menos, porque unas horas más tarde, Georgina colgaba una foto muy similar, pero esta vez la original: con su melena como siempre y una camiseta blanca. "Probando nuevos looks en el mundo virtual. ¿Qué os parece? ¿Rubia o morena?", escribía entonces. Vamos, que la muchacha se había pasado el Photoshop y, ya de paso, se había quedado con nosotros... pues oye, desde aquí le animamos a que se cambie de look, ¡porque no el queda nada mal! ¿Qué opinará Cristiano? Con lo que a él le gusta cambiar de look, ¡lo mismo hasta se anima él también y le pasa el número de su peluquero!