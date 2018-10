El Maestro Joao bebe los vientos por su querido Jorge Javier. Pese a que desde su vuelta de ‘Supervivientes’ no haya perdido el tiempo y ya tenga el corazón ocupado, el vidente no olvida la estrecha relación que mantuvo con el presentador a su paso por Honduras. Tanto es así que no ha dudado en arropar al catalán en una de las últimas representaciones de la obra de teatro que protagoniza, ‘Grandes éxitos’. Eso sí, Joao no ha acudido solo, sino acompañado de su querido Pol Badía, el joven con el que se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas… ¿Sentirá celos el presentador de que le hayan encontrado tan pronto sustituto?

Pues va a ser que no. De hecho, ha sido el propio presentador de ‘Sálvame’ el que ha compartido la fotografía en la que aparece junto al vidente y el que fuera concursante de ‘Gran Hermano 17’. “El Maestro Joao y Pol vinieron ayer a verme a Alcorcón y se lo pasaron la mar de bien. Al Maestro le brillaban los ojos y Pol estaba feliz. Qué sabe nadie”, señala Jorge Javier sobre la imagen en la que aparece los tres muy sonrientes.

Como era de esperar, muchos internautas están bastante alucinados con la posibilidad de que la relación entre el Maestro Joao y Pol siga adelante. Y es que, desde que saltara a los medios la posibilidad de su romance, la sombra de la duda ha sobrevolado a la pareja. Los rumores de montaje surgieron después de que Amor Romeira colgara en su cuenta de Instagram un vídeo en el que pillaba ‘in fraganti’ a la pareja paseando cogidos de la mano por el centro de Madrid.

Desde aquellas imágenes, el vidente ha jugado al despiste en sus continuas intervenciones en las galas de ‘GH VIP’, confirmando a medias la relación y dejando intuir que tenía mucho amor para dar. Pese a los continuos celos del boxeador, Joao ha explicado que lleva una relación a tres bandas con Pol y su querido ‘El Niño’. "Siempre que no se le quiera dar un título o etiqueta a la relación, te puedo decir que de hecho ahora estoy con ‘El Niño’ y viene Pol ahora a Madrid en estos días. Estamos ya en el año 2018 y la gente tiene que ser más moderna, debe tener la mente mucho más abierta", sentenció en una reciente entrevista para la revista ‘Semana’.