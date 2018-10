Amaia Izar, Miss World España, dispuesta a alzarse con el título internacional

Hace tres años intentó conseguir la corona de Miss World España, pero no pudo ser. La navarra Amaia Izar lo ha conseguido éste en el certamen que se celebró en Rota (Cádiz). Tiene 21 años y en diciembre nos representará en el concurso internacional, en Sanya (China), donde contará con una buena baza, ya que sabe defenderse en chino. La estudiante de Empresariales se define como disciplinada, trabajadora y, además, su corazón está libre porque hace dos meses rompió con su novio.

Amaia, ¿esperabas ganar en esta ocasión?

La verdad es que no porque, aunque me había preparado bastante y he puesto muchas ganas en ganar, había chicas que también eran merecedoras de la corona.

Ésta es la segunda vez que te presentas al certamen, ¿por qué has repetido?

Me presenté hace tres años, cuando tenía 18. Durante estos años he madurado y creo que ahora estoy mucho más preparada para representar a nuestro país.

El concurso se celebra en China, ¿sabes chino?

Sí, estoy aprendiendo. Es un idioma bastante difícil y estudiarlo en España es complicado. Mi hermano vive en China y he estado un total de siete meses allí. Cuando voy, aprovecho para tomar clases.

Estudias Administración de Empresas. Ahora, coronada, ¿quieres terminar la carrera?

¡Sí! Ahora voy a ver si puedo compaginar las clases con los viajes. Para mí ha sido muy importante ser elegida, por eso no me importaría esperar un año para terminar mis estudios.

Dices que en un futuro te gustaría crear tu propia empresa.

Exactamente me gustaría crear mi propia ONG más que una empresa, porque desde pequeña me he criado en un ambiente muy solidario. Una de mis abuelas estudió Magisterio en una época en que las mujeres no lo hacían ¡y eso que tenía siete hijos! Ella se dedicó a enseñar a las personas de los pueblos de alrededor a aprender a leer y escribir. Ahora tiene 95 años y hemos recogido a refugiados sirios en su casa.

¿Tu familia cómo lleva que hayas ganado?

Mi padre estuvo conmigo desde el primer día en Rota y no puedo explicar lo contento que estaba cuando dijeron mi nombre. Se subió enseguida al escenario para tranquilizarme. Mi madre es la que más emocionada está. Ella ha sido la que me ha ayudado a prepararme.

¿Cómo te definirías?

Soy una mujer bastante trabajadora. Desde pequeña he tenido la disciplina del baile, porque he estudiado danza clásica, flamenco y, además, he estudiado violín. También soy bastante tolerante, porque he viajado y he conocido otras culturas. Y soy muy ordenada, pero no llega a ser una manía.

¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando te coronaron?

Mi reacción fue muy rara, porque me quedé parada. Fue como un susto, porque nunca pensé que iba a ganar. He ganado con tan sólo un punto de diferencia con Miss Tarragona.

Si hubiera sido al revés, ¿cómo te lo habrías tomado?

Me habría quedado con las ganas, totalmente. Me habría dado mucha rabia.

¿Ya has hablado con tu antecesora, Eli Tulián?

Tengo una conversación pendiente con ella para que me dé buenos consejos.

¿Tienes novio?

No, lo dejé hace dos meses con un chico. Nos llevamos muy bien y me ha felicitado. De momento, el amor lo tengo apartado. Ahora me voy a centrar en lo mío. Así que, que no se me acerquen los chicos este año.

¿En tus relaciones eres tradicional?

Soy muy convencional para mis relaciones sentimentales y muy fiel. Si estoy con una persona, sólo le quiero a él. No entiendo las relaciones de otra manera.

¿Dejarías la corona por amor?

No, porque no son cosas incompatibles.

Ahora eres una de las mujeres más guapas de España, ¿tienes miedo a que te lleguen proposiciones indecentes?

Pues no, porque habrá que aprender a decir que no.

Eso puede costar.

Yo creo que a mí no me va a costar, porque me conozco y no me cuesta decir que no.

Últimamente han sido noticia algunas de tus antecesoras porque se han declarado lesbianas, ¿tendrías algún problema en salir del armario?

¡No! Soy una persona valiente y que estoy rodeada de personas tolerantes que me apoyarían. Yo no lo ocultaría.

SUS SECRETOS DE BELLEZA

