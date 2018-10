Que Omar Montes tiene un genio importante lo sabemos todos, y lo vimos cuando sorprendió a Isa Pantoja el día que ella era expulsada de 'GH VIP 6' por la audiencia y él llegaba como concursante de pleno derecho. El cantante de reggaetón le puso los puntos sobre las íes a la hija de Isabel Pantoja después de que ella, que se suponía que estaba con él, pasara varias noches bajo el edredón con Asraf Beno (aunque luego se demostró que no había pasado nada, muy a pesar de Techi), así que ahora que le han llamado "cornudo" y "machista", no iba a ser menos: el de Pan Bendito ha sacado el barrio que lleva dentro ¡y se ha pillado un mosqueo del quince con los colaboradores de 'El programa de AR'!

A pesar de que todo parecía ir estupendamente con la reportera y las primeras preguntas (hubo hasta risas cuando Omar señaló que no se había enterado de la pregunta de Antonio Rossi porque era muy larga), todo se torció con la entrada en juego de Alessandro Lequio. El colaborador fue muy firme en lo que pensaba sobre Omar y Techi: "Para ti los cuernos son lo peor, pero seguro que las infidelidades no lo son. Hablando de Techi, la sensación que das es que la consideras indigna de estar contigo por la manera de comportarse y a mí eso me parece machista", señaló refiriéndose al zasca que le dio cuando le expulsaron de la Casa y la calificó de "joyita" por su currículum amoroso.

Omar pronto tornó la sonrisa en seriedad, y como él tiene respuesta para todo, esta vez no iba a ser menos: "¿Pero qué machismo? ¿Estamos escuchando entrevistas diferentes o qué? Yo solo he dicho que Techi es buena niña y que ha sido un apoyo para mí. ¿Me estáis intentando manipular? Porque yo no he dicho nada de machismos", afirmó claramente mosqueado.

No ayudó tampoco la opinión de Beatriz Cortázar a calmar los ánimos: "A mí tampoco me gusta cómo dejas a Techi en esta historia, dice muy poco de tu parte", y es que ambos colaboradores creen que, para él, que le pongan los cuernos es malo, pero no tanto que los ponga él...

Acto seguido, Omar empezó a quitarse los auriculares que le conectaban con el plató de Telecinco, y a través de los que podía escuchar a los colaboradores: "Preguntadme de mi música o cortamos la entrevista rápido. No queréis saber nada, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¡Os camelo!", decía, mientras la reportera, viendo que se le iba el entrevistado, intentaba poner calma: "Pero no, hombre, Omar, no te vayas así, por favor. Que va a quedar muy mal, de verdad". "Lo siento, no puedo", se despedía él. ¡Qué humos...!