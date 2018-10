Anita Matamoros no es concursante de 'GH VIP 6', pero a veces lo parece. Además de protagonizar uno de los momentos más recordados de la edición en su visita a la casa para sorprender a su madre (y dejar, de paso, alguna pista del exterior), es una fiel seguidora del programa de Telecinco y no duda en comentar con sus seguidores de las redes sociales todo lo que opina. Cada vez que puede echa mano de 'Twitter' o 'Instagram' para comentar las galas y los comportamientos de los concursantes de Guadalix, pero el último que se ha atrevido a lanzar ha revolucionado las redes sociales. Cuando Sandra Barneda, presentadora del 'Debate', lanzaba una 'pullita' contra Suso Álvarez por sus modales después de que su madre tratase de justificarlo por el tiempo que lleva en la casa; "Verdeliss también lleva en la casa un mes y controla sus modales". Y es precisamente este comentario el que lo ha desatado todo.

Parece que la hija de Makoke no está nada de acuerdo con la presentadora, y no dudó en 'tuitear'; "Verdeliss controla sus modales” lo que pasa es que Verdeliss tiene horchata en las venas". ¡Toma ya! Lo cierto es que podría parecernos lógico que Anita se posicione con su madre, que últimamente parece no encajar demasiado con la vloguera, pero ha enfurecido, y mucho, a la red.

Esa es su opinión sobre una de las habitantes más queridas, y se niega a que le digan lo contrario, así lo ha demostrado cuando una de sus seguidoras ha trato de rebatirla; "Anita, en esto no puedo estar de acuerdo. Verdeliss es respetuosa y educada y esta haciendo un concurso muy bueno pero no es el prototipo de persona que se espera en GH VIP", le comenta. "No estoy negando que sea respetuosa y por supuesto educada, pero también es sosa, las cosas como son", ha respondido la joven. Vamos, que lo tiene claro no, clarísimo.

Muchos han metido el dedo en la llaga, incluso, arremetiendo contra su madre; "Bueno si, que tu madre es la caña", o "no te metas en ese charco, querida, tu madre no es la diversión hecha persona", son algunos de los comentarios que ha tenido que recibir tras su "confesión".