View this post on Instagram

Testa Cuore. Uno de mis tópicos mas frecuentes. Deberían algunos hacerle mas caso al Cuore y menos a la Testa. Pues siempre he creído que hasta que a uno le demuestren lo contrario, hay que creer a esa persona. Es que la herida incurable es la vida misma, ¿no? Por eso es que toda generación tiene su ilusión juvenil y su desencanto. Yo no celebro ese desencanto, pero tampoco sé si habra que volver a creer en la utopía. 💙 Ya saben que estoy en contra de la nostalgia... pero no hay nada peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.