Toñi Moreno abandonará 'Viva la vida' para presentar 'Mujeres y hombres y viceversa' y Emma García tomará el relevo en 'Viva la vida'. Esa era la noticia que copaba hace unas horas todos los titulares, dejando a todos completamente anonadados. ¿El motivo? Una forma de tratar de impulsar la audiencia en el 'dating show' de Cuatro, sin embargo la decisión no ha sido del todo bien acogida entre los seguidores de la cadena, sobre todo los de 'Viva la vida'. El programa de fin de semana de Telecinco ha cosechado grandes éxitos y es, en parte, gracias a Toñi Moreno. La presentadora ha logrado meterse al público en el bolsillo desde el minuto uno, y es por eso que ahora las redes están que arden con su supuesta marcha. Y no solo las redes...

Sus propios invitados se han rebelado contra la decisión. Ha sido el caso de los Morancos, que acudían a presentar su nuevo espectáculo, 'X40+', sin dejae pasar la oportunidad de pedir al consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, que deje a Toñi Moreno al frente del programa; "¡Vasile, nos encanta Toñi Moreno!", gritaba César.

"Me encanta como haces tu programa, te lo digo delante de todo el mundo, me encanta Toñi Moreno por la tarde, me encanta", animaba su hermano Jorge.

El público se deshizo en aplausos para la presentadora, que se mostró algo emocionada y tímida (o temerosa de las consecuencias) y prefirió mantenerse al margen del tema para continuar el programa como si eso no hubiera sucedido. Aunque, según afirma 'Jaleos' gracias a una fuente cercana, Toñi está "descolocada, haciéndose a la idea. Al principio, impacta y es un palo gordo. Es un cambio importante, pero ella se hará cargo de los tronistas con su desparpajo de siempre".

Lo cierto es que la decisión no ha sido muy bien acogida, y ahora muchos están expectantes por saber si finalmente se llevará a cabo este cambio de presentadoras o, si por el contrario, Toñi Moreno seguirá al frente de 'Viva la vida' y buscan otra solución para subir la audiencia de 'MyHyv'. De llevarse a cabo, Emma dirá adiós al 'dating' tras una década pero regresará a Telecinco, medio año después de despedirse de la cadena, y con un programa con una audiencia sólida, cercana al 10%.