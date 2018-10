Gloria Camila Ortega siempre se ha deshecho en halagos hacia su madre y, por lo que parece, siempre lo hará. La hija de 'la más grande' acudió hace unos días a la entrega de los premios Radiolé, y allí, muy emocionada, recogió un galardón póstumo que la cadena de radio tuvo a bien entregarle a la cantante. Gloria, sin embargo, ya no llora por su madre, sino que la recuerda con una amplia sonrisa y muy emocionada, y es que, al hablar ante las cámaras, no pudo evitar conmoverse: "Estoy muy contenta por tener este premio en mis manos. Estoy muy orgullosa de la madre que tengo y he tenido, y para mí es un orgullo", afirmó la influencer, que además de triunfar en las redes, es toda una 'vlogger' de éxito con su canal 'Inmenso' en MTMad.

Publicidad - Sigue leyendo debajo