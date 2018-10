En la última discusión entre Suso y Miriam Saavedra, el joven le reprochó a su compañera el haber entrado en la casa tan solo por ser la ex de Carlos Lozano, unas palabras que comentaron en el debate de ‘GH VIP 6’. Carlos, lejos de defender a la que fuera su pareja, se sumó al argumento del ex de Sofía Suescun. “Yo no entré en la casa siendo el novio de nadie. Que no se queje, que lo acepte. Que no diga que ella es Miriam Saavedra. Cuando luego se pasa hablando de mí todo el p*** día”, señaló visiblemente molesto. Estas palabras hicieron reaccionar a sus compañeros del programa. Entre ellos, Laura Matamoros y Belén Esteban.

Carlos aseguraba que él participaba en 'El Debate' porque llevaba toda la vida trabajando, unas palabras que Belén no quiso dejar pasar por alto. "¡Habrás trabajado toda la vida, pero ahora estás aquí hablando de Mónica y de Miriam!", le recordó la colaboradora molesta por su actitud. "¡Tú llevas 20 años hablando de un torero, por eso te identificas con ellas, porque eres igual!", le espetó Carlos Lozano a voz en grito. “Yo he estado con un torero, ¡pero soy Belén Esteban!”, recordaba la de San Blas.

Telecinco

Casi 24 horas después del enfrentamiento, 'la princesa del pueblo' ha contraatacado a su enemigo en 'Sálvame'. Ha querido explicar que solo le atacaba con ese tema y que le da "un poco de pena" porque "yo veo que no está bien, le veo nervioso. No lo digo por nada". Además, no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordarle que "empezó siendo un presentador de éxito y ahora está al mismo nivel que los demás colaboradores de El Debate". Añadiendo después: "Aquí nadie es más que nadie, que yo sepa solo tiene título Sandra Barneda que periodista".

Belén dice que así es imposible trabajar porque Carlos insultaba a todo el mundo, incluido a su amigo Miguel Frigenti. "Entiendo que su situación sea difícil porque yo hablo con él antes de cada programa", pero "así no se puede trabajar". "Nos llamó de todo, a mí me dijo pelota", añade. Incluso ha contado que antes de subir a la casa de 'GH VIP', donde se reencontró con Miriam, le pidió consejo para saber cómo actuar.

Telecinco

Antes de zanjar el tema, ha dicho que ella es "consciente" de cómo empezó "pero ya está bien". No piensa pasar ni una más.