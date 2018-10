Telecinco

Las rencillas del pasado siempre vuelven y eso es lo que le ha pasado a la ex Miss España. Saray Montoya ha vuelto, como si se tratase de un fantasma del pasado, para amargarle su trabajo en 'Sálvame' este lunes. Su enemistad comenzó en 'Supervivientes', y continúa meses después. Al principio del programa eran amigas pero todo acabó estallando con fuertes peleas entre ambas. Lo cierto es que Saray no guarda muchos amigos de su paso por Honduras, por no decir ninguno. Bueno sí, Raquel Mosquera, con quien hizo un buen tándem que acabó rompiéndose tras la expulsión de la protagonista de los 'Gipsy Kings'. Ahora, tiempo después de estar desparecida en televisión, ha vuelto a la carga para atacar a su archienemiga María Jesús.

Nada más entrar en directo desde su casa de Sevilla, ha llamado "embustera" a la colaboradora, y ha dado su palabra de que "si fuera un abogado, no le destruiría la carrera sino la vida". Así, sin anestesia. Incluso, le ha dicho que el día que se muera, ni siquiera a San Pedro le va a decir la verdad. Pero, todo esto ¿por qué? Saray explica que María Jesús le contó que lo que le gustaba de Gil Silgado era su cartera y nada más. Unas palabras que pierden un poco de sentido cuando ha sido la propia colaboradora la que, minutos antes, confesaba que le conquistó el poder de su ex, además de otras muchas cosas. Según Saray, la ex Miss le contaba "barbaridades de ese hombre", y le ha pedido que las cuente en directo. Algo, a lo que lógicamente, María Jesús ha ignorado.

Sin querer entrar en esa guerra, la colaboradora le ha dicho que lo que tiene es "hambre de plató" y que si quiere le deja sus sobras de la merienda. Todo muy elegante... "Si no tiene para pagar las facturas, que se ponga a trabajar", ha añadido. Eso sí, María Jesús puede estar contenta ya que la dirección del programa la ha defendido cuando Saray ha dicho que solo está ahí sentada para hablar "de dos hombres".

"Me convertiste en tu enemiga en la isla, ahora vas a tener una enemiga de por vida. Cada vez que llamen a mi puerta, voy a hablar malamente de ti", ha sentenciado la de los 'Gipsy Kings'. Para luego dejar en el aire que María Jesús ha tenido un romance con "un pelirrojo", del que no ha desvelado su nombre. Como parecía que era tan solo un gancho para ir al plató, el programa ha decidido cortar la conexión ya que no contaba nada.

Antes de esto, María Jesús ha comenzado a decir que las palabras de Saray estaban aburriendo al público, incluso ella se ha apoyado en la mesa simulando estar dormida.