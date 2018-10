La última visita de Mario Casas a ‘El Hormiguero’ estuvo cargada de pullas de Pablo Motos hacia el invitado. Pese a las innumerables visitas de Casas al programa de Antena 3, lo que ha provocado que se haya creado un vínculo de confianza entre el presentador y él, no quedó muy claro que el actor saliera muy contento de su entrevista… De hecho, el valenciano llegó a llamar ‘gilipollas’ al intérprete delante de su carita (y ante millones de espectadores). El momento se produjo cuando Casas explicó que le había pedido al equipo de maquillaje de la película que venía a presentar que le pusieran las orejas de soplillo para parecerse más al personaje real al que tenía que dar vida.

"¡Qué gilipollas sois los guapos!", comentó el presentador de manera irónica. Pero Pablo, ¡esa boca! El otro momento ‘tierra, trágame’ llegó cuando Motos le preguntó por dos tatuajes que lleva en sus brazos. “Aquí tienes un corazón y aquí tres puntos”, señaló. “Es un poco íntimo”, replicó el invitado, quien no parecía estar muy dispuesto a desvelar el motivo de su incomodidad. “Con el corazón se me fue la olla completamente”, añadió.

“He cogido la manía de tatuarme algo que sea referente de cada película que hago. Ahora me he tatuado el número del preso 5185 por la película ‘El fotógrafo de Mauthasen’ y tengo también una cabeza de un lobo por ‘Bajo la piel del lobo’”, continuó diciendo Casas para salir del paso. Cabe destacar que hace dos años, durante una entrevista con Bertín Osborne, el ‘sex symbol’ confesó que se había hecho un tatuaje en honor a Berta Vázquez, su novia por aquel entonces. ¿Será ese el motivo por el cual se arrepiente del corazoncito?

Casas fue a ‘divertirse’ a ‘El Hormiguero’ para hablar de su última película, ‘El fotógrafo de Mauthausen’, que llegará a los cines el próximo viernes. En ella da vida al catalán Francesc Boix, prisionero del campo de concentración suizo que fotografió las torturas nazis y cuyas instantáneas sirvieron como prueba en los Juicios de Núremberg. Para meterse en el papel, Casas tuvo que adelgazar bastantes kilos, por lo que tuvo que seguir una dieta bastante estricta…

“Lo pasé muy mal. Estuve cuatro meses a dieta comiendo brócoli con claras por la mañana, algo de piña por la tarde y cenando pescado”, recordaba Casas. Tanto es así, que todavía parece tener una pequeña obsesión con estos alimentos, ya que mostró que sus calcetines estaban estampados con los dibujos de unas piñas. Eso sí, también se daba el capricho de mascar chicles, lo que provocaba que tuviera que ir al escusado más de la cuenta... “El problema de los chicles... es que te vas de vareta”, señaló.

En su última visita al programa, Casas ya habló del hambre que estaba pasando para encabezar el reparto de ‘El fotógrafo de Mauthasen’, lo cual le llevaba a echar mucho de menos los Donettes. “Los Donettes, los Filipinos... Ahora me he enganchado a los helados de Haagen-Dazs con galletas de Dinosaurio, que están buenísimas y me hacen volver a mi infancia”, reconoció el intérprete, que gracias a Dios ya ha recuperado su codiciada anatomía.

Momento que aprovechó Motos para lanzarle un ‘dardo envenenado’: “Y luego te enviaron Donettes a tu casa... ¡pero no me enviaste ninguno! ¿Puedes explicar a la audiencia por qué eres tan avaricioso?”. Ante esto, Casas explicó que lo que le habían enviado era un menú del McDonald’s, pero de carne, y a él lo que le gustan son las hamburguesas de pollo. Qué exquisito es este Mario…

Al final del programa se vivió un momento que ha sido muy comentado en redes sociales. El presentador despidió al invitado de la manera más amable posible, mientras que Casas no estuvo muy afortunado con su respuesta. "Muchas gracias, Mario Casas, me he divertido muchísimo contigo aquí...", le dijo el valenciano. "Pues muy bien", contestó secamente el actor. ¿Clara muestra de que él no se lo había pasado tan bien?