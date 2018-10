Aunque muchas veces pensemos que nuestros famosos son seres de otro mundo y que nunca les pasa nada porque parece que llevan vidas perfectas, no es así. Que no lo cuenten, no significa que el sufrimiento no esté ahí, y hasta que no les pasa algo que nos podría pasar al resto de los mortales, no nos damos cuenta de que realmente son humanos. Precisamente fue hace unos días cuando nos dimos cuenta de que el rapero C. Tangana (autor del archiconocido 'Mala mujer') también está hecho de la misma pasta que el resto, y además en un momento algo comprometido, porque le ocurrió algo de lo más angustioso subido a un escenario ¡delante de cientos de personas!

El cantante de 'Caballo ganador' suele cerrar sus conciertos por todo lo alto, con cañonazos de confeti y haciendo cantar al público, y no sabía que una de las dos cosas era un tiro que le iba a salir por la culata. En efecto: el confeti le salió 'rebelde' y, mientras cogía aire para continuar con su canción 'Llorando en la limo', un trozo de confeti se le metió en la garganta, provocándole tos, lágrimas como puños y a punto estuvo de echar hasta el desayuno delante de su público. Perdón por ser tan gráficos, pero eso así:

c.tangana a punto de atragantarse con un confeti lmfao no puedo más. pic.twitter.com/5dh0b3KM5u — trinidá (@trinice_) October 19, 2018

El propio rapero subió a su cuenta de Instagram un vídeo grabado desde la parte de atrás del escenario, y aunque nadie se dio cuenta en su momento, los movimientos coinciden con lo que se ve de frente: se agacha, tose, se mete la mano hasta la garganta para tratar de quitarse el trozo de confeti... y sigue cantante. Porque, ante todo, ¡'the show must go on'! Eso, a pesar de bajarle un poco de la estratosfera y nos haga darnos cuenta de que no es invencible, también le encumbra como el profesional que es. Desde luego, ¡cualquier otro habría hecho mutis por el foro por mucho menos!

De momento, y obviando ese momento, la carrera de C. Tangana va como un misil: acaba de estrenar el videoclip de su canción 'Cuando me miras', dirigido por Eduardo Casanova y en el que comparte protagonismo con Úrsula Corberó, y en breve, además (el próximo 24 de octubre) estrenará su nuevo single, 'Booty', con Becky G. Se avecina un invierno en el que el rapero no va a dejar de sonar en las radios y las discotecas, porque la canción promete sólo por el adelanto que ha publicado...