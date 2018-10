Sofía Cristo y Raquel Revuelta enfrentadas en ‘Ven a cenar conmigo’

Después de dos programas sin haber ningún conflicto entre los comensales de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet’, las chispas han comenzado a saltar en la casa de Rafi Camino. Aunque como anfitrión comenzó muy bien la noche adelantándose a las peticiones de sus invitados y hablando sin tapujos de su vida pasada como sex symbol, cuando llegó la hora del menú... los puntos que había ganado por un lado los fue perdiendo poco a poco yendo de más a menos y dejando un regusto agridulce a sus comensales. Raquel Revuelta fue sin duda la que más lo notó y criticó, lo que a Sofía Cristo, más cauta, no le gustó nada.

Lejos quedaron los momentos en los que ambas se apostaban una cena de buen rollo. Todo comenzó con una sopa de marisco que enamoró a Cristo pero que criticó Revuelta. “A mi no me apetecería ahora un caldito...”, decía Revuelta ¡sin siquiera saber qué era el primer plato! “Ay, como es verano me tengo que tomar un gazpacho”, le respondía Sofía imitando la forma de hablar de la presentadora, algo que la andaluza no se percató hasta que no lo dijo la propia Sofía: “que no es por tí, ¿eh Raquel?”, apuntó Cristo, “¡ah! ¿que podría ser por mi?”, dijo sorprendida Revuelta despertando las risas de sus compañeros.

La cena continuó y las pullas se sucedieron, aunque según avanzaba el menú ambas estaban más de acuerdo en que el ex torero no se había puesto mucho las pilas diseñando los platos. Sobre todo en el postre: cinco frambuesas con una base de nata montada. ¡Una para cada comensal! “Yo habría tardado en hacer ese postre 30 segundos”, opinaba más tarde Sofía Cristo.

No obstante, en sus declaraciones a cámara, Cristo ha continuado con las pullas a Raquel Revuelta, y es que hay algo que quiere decirla pero no se atreve por cómo se lo fuera a tomar: “cada vez que la veo, pienso en Paco León”, aseguraba la hija de Ángel Cristo. Y es que han sido tantas las imitaciones del actor a la presentadora que ya se ha quedado en el imaginario colectivo. “No me atrevo a decírselo por si le sienta mal”, explicaba Sofía a cámara. ¿Se atreverá a decírselo en las próximas cenas? La reacción de la presentadora puede ser épica.