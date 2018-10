Feliz y enamorada está Adara Molinero. Embarazada del ex gran hermano Hugo Sierra, Adara comparte desde la primera ecografía todos los detalles del embarazo con sus seguidores, quienes constantemente la dan ánimos y la enhorabuena por el buen estado de salud de la madre y el bébe. Con cinco meses de gestación, la ex gran hermana está muy feliz pudiendo notar todos los movimientos de su futuro hijo en la barriga antes de verla la cara, por ello la ex concursante ha aprovechado para mostrar cómo va evolucionando su barriga.

Ahora, en la semana 21 de su embarazo disfruta junto a su pareja de los paisajes de Palma de Mallorca, donde residen. “Ahora ya le siento por la noche y por el día, antes sólo por la parte de abajo de la tripa ahora por todos lados”, escribía hace unas semanas en su Instagram junto a una imagen en la que se la puede ver una prominente barriga propia de la mitad de la gestación en la que se encuentra ya. Y es que, en ese momento el bebé medía unos 27 cm y pesaba 0,36 kg.

Pero en los embarazos todo va muy rápido y apenas unas semanas más tarde, la barriga de la ex concursante, que disfruta de sus magníficas playas, ya ha crecido, igual que las ganas de la pareja por poder ver la cara de la criatura por primera vez. “¡Ya estoy de cinco meses y medio! Papi y mami te esperan con locura”, escribía la joven en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que posaba en el paseo marítimo.

Hace tan solo unos meses que comenzó su relación con Hugo Sierra, ganador de la edición de Gran Hermano posterior a la que ella concursó, pero esto ha sido suficiente para verles tan enamorados como para emprender la aventura de ser padres juntos por primera vez. Ella, con 25 años, siempre quiso ser madre muy joven, él, de 43 años, llegó a afirmar que Adara le había gustado mucho más de lo que habría creído en un principio. ¡Y tanto! Ahora la pareja vive feliz y disfruta de la dulce espera que tan solo durará 4 meses más.