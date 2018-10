¿Qué le ha podido pasar a Anita Matamoros para que, tan sólo unas semanas después de marcharse a Milán, haya tenido que volar de nuevo a España? ¿Vuelve para quedarse? ¿Vuelve por unas horas? La respuesta a todo eso la tiene sólo ella, y ha tenido a bien compartirlo con todos sus seguidores en las redes sociales (que no son pocos: sólo Instagram ya cuenta con casi 375.000). No: Anita no se ha aburrido de sus estudios, no viene a ver a su madre otra vez, no siente morriña... bueno, de esto último quizá un poco, pero no es la razón principal, sino que ha vuelto brevemente por trabajo.

La pequeña del clan Matamoros es toda una profesional de las redes sociales, que para ella, más que un entretenimiento, es un trabajo, y precisamente los miles y miles de seguidores que tiene le han reportado jugosos contratos. De hecho, a pesar de estar en Italia estudiando, Anita ha tenido que volver para cumplir con un compromiso profesional, y ella, que de eso va sobrada, ha regresado a Madrid.

De vuelta en España, Anita ha aprovechado para ver a sus amigos, que la recogieron en el aeropuerto, para más tarde comer y reencontrarse también con su hermano Javier Tudela, y sus seres más queridos: sus perretes. Que, por cierto, no le hicieron ningún favor, porque gracias al Instagram de Javier, pudimos ver que le pegaron un ladrido cuando intentó abrazarles... y pasaron de ella. "Sí que te quieren, sí", decía Javier entre risas mientras Anita mantenía su cara de circunstancia.

De momento, no sabemos si aprovechará para dar una sorpresa a su madre en GH VIP 6 (algo que dudamos, ya que recibió su visita hace unos días, antes de marcharse a la capital italiana de la moda), pero seguro que sí aprovecha para ponerse al día de todo lo que acontece en la Casa, aunque ella ha dejado claro que ve el programa a través de Internet para no perderse nada. ¿Seguirá pensando en que Miriam es la ganadora del reality porque cuenta, según ella, con más apoyo entre la audiencia?