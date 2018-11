Sofía Cristo era famosa desde su nacimiento. Tanto que en su momento, julio de 1983, ocupó las portadas de las revistas del corazón. ¿El motivo? Sus padres, Ángel Cristo y Bárbara Rey, era uno de los matrimonios más famosos de nuestro país. Años después, Bárbara declaró que tuvo un embarazo estupendo, pero "un parto regular, porque me llevé un disgusto con una mujer. Quería quitarme el aparcamiento; para mí era muy importante ese lugar para aparcar, por motivos que sería largo de contar. Mientras aparcaba o no, vengo y me pongo de parto veinte días antes de su hora. Yo soy así para mis cosas".

Hasta ahí todo bien. Eso fue lo que la hizo famosa, pero la fama cuesta y hay que currársela y eso es lo que ha hecho Sofía Cristo. Repasamos cómo fue su saltó al mundo de la televisión, su paso por un centro de desintoxicación y sus amores, entre otros muchos momentos de la vida de la Dj.

Famosa desde la cuna

Sofía nació el 5 de julio de 1983 e inmediatamente su rostro apareció en las revistas rosa. ¿Los culpables? Sus padres: la vedette Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo. Pero Sofía, lejos de hacer como su hermano, Ángel Junior, le cogió el gustillo a eso de vivir de la fama…

A la tele para defender a mamá

Obligada por las circunstancias –su padre no paraba de insultar a su madre– se sentó en diferentes platós de televisión para defender a su progenitora. Y parece que le cogió el gustillo porque después llegaron las portadas desnuda y los realities…

'Supervivientes', su primer reality

Tras sus paseos por los diferentes platós de televisión, donde lograba unos buenos ingresos, Sofía aceptó el reto de participar en el reality de supervivencia. Lo hizo junto a famosos de la talla de Raquel Bollo y Nilo Manrique.

En 'Acorralados salió del armario

La Dj confesó, durante la participación de su madre y Nagore Robles en 'Acorralados', que era bisexual.

Además, Sofía reveló que mantenía una relación con la ex concursante de 'Gran Hermano', Nagore Robles. Durante la final del reality se produjo el romántico reencuentro entre ellas. Besos, abrazos y un cheque de 120.000 € como premio para Nagore por ganar el concurso.

Confesó sus adicciones

En abril de 2013, Sofía se sentó en 'El Deluxe' para confesar públicamente que tenía problemas con las drogas y que se iba a ingresar en una clínica para desintoxicarse. Lo logró.

Actualmente, la Dj colabora activamente como embajadora y conferenciante, de la clínica alicantina de desintoxicación Triora, donde ayuda a otros jóvenes a superar sus adicciones. "Es un trabajo estimulante", afirma.

Escribió 'el amor de mi vida'

Cristo sacó rentabilidad a su ingreso publicando un libro en el que narraba el duro proceso que la sacó de las drogas; llevaba por título 'El amor de mi vida'. A la presentación acudieron su por entonces novia, Nagore Robles, y su madre.

Se gana la vida como Dj

Además de sus ‘colaboraciones’ en tele, que le reportaban grandes beneficios, Sofía decidió ser Dj (sí, como Kiko Rivera). Es así como desde hace tiempo se gana la vida, también.

Amores de portada

Sofía nunca ha ocultado sus relaciones y junto a sus chicas ha protagonizado reportajes. Primero con Nagore, con la que estuvo de 2011 a 2013, y después con Bruna Manzoni, con la que rompió hace unos meses.

Lo último: 'Ven a cenar conmigo'

La última incursión televisiva de Sofía acaba esta semana: forma parte del grupo de famosos de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition'. ¿La veremos pronto en 'El Deluxe'?