Emma García se pondrá al frente de 'Viva la vida' mientras Toñi Moreno se queda con 'Mujeres y Hombres y Viceversa', un cambio de programas que está dando mucho de qué hablar. La noticia de que Emma, tras 10 años al frente del 'dating show', dejará a sus 'tronistas y pretendientes' ha causado un gran revuelo en las redes sociales, y es que la presentadora ya era parte indiscutible del formato. Sin embargo, desde que el programa se trasladara a Cuatro, las audiencias no han dado el resultado deseado, es por eso que la dirección de Mediaset habría decidido cambiar a las presentadoras para intentar que Toñi impulse el 'dating'. Son muchos los que han alzado la voz para que no quiten a Toñi de 'Viva la vida', incluso algunos rostros famosos, pero la decisión parece ser irreversible. "Me encanta como haces tu programa, te lo digo delante de todo el mundo, me encanta Toñi Moreno por la tarde, me encanta", le decían los Morancos a la presentadora de Telecinco en un momento en el que no lo está pasando nada bien.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Según afirmaba 'Jaleos' gracias a una fuente cercana, Toñi está "descolocada, haciéndose a la idea. Al principio, impacta y es un palo gordo. Es un cambio importante, pero ella se hará cargo de los tronistas con su desparpajo de siempre". Y ahora ha sido Emma García la que se ha pronunciado al respecto.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha publicado una fotografía suya con un texto revelador: "Gracias siempre por vuestro cariño. Me sacáis una sonrisa hasta en los momentos difíciles". Toda una declaración de sentimientos, y es que resulta difícil imaginar un 'MyHyV' sin Emma García. Después de todos los cambios que ha sufrido el programa, la única que se ha mantenido siempre a pie de cañón ha sido la propia presentadora. Así que es totalmente comprensible que se sienta en un momento difícil por tener que decir adiós a un programa que le ha dado tanto.

Ahora se enfrenta a un nuevo reto y podremos verla todas las tardes del sábado y domingo en un formato que ya han conducido rostros tan importantes para la cadena como María Teresa Campos y Toñi Moreno.