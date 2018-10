Alejandra Rubio hace su primera aparición en televisión

Desde que Alejandra Rubio cumplió los 18 años, con su super fiesta de celebración a la que asistió su familia y sus amigos VIPs, su rostro no ha dejado de salir en televisión y en revistas. Dejó el píxel atrás y con él, su anonimato. Este martes 23 de octubre, la joven se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para ser entrevista. El programa 'Morning Glory' ha sido el elegido para la presentación oficial de Alejandra en la tele. Nada más llegar, la hija de Terelu Campos estaba de los nervios pero poco a poco ha sabido cómo calmarlos para responder a las preguntas. Aunque tenía un as guardado bajo la manga: la presencia de su amigo Aless Gibaja, todo un experto en estas lindes.

Alejandra ha contado que desde que cumplió la mayoría de edad, estar rodeada de paparazzis es algo habitual. "Me habían hecho fotos pero nunca así de tan cerca", explicaba cuando le preguntaron por el photocall de su cumpleaños.

Ser mayor de edad la puso en el punto de mira de muchos 'haters', que la criticaron en las redes sin piedad: "Cuando cumplí los 18 fue un boom de críticas, todo el mundo me decía de todo". Y ha vuelto a hablar de uno de los temas que más le molesta: "Decían que era anoréxica". Sin embargo, lo que no te mata te hace más fuerte, y eso es lo que le ha pasado a ella con las críticas.

Parece que a Alejandra no le disgustaría seguir los pasos de su madre en la pequeña pantalla. "Ahora más o menos me planteo la tele, pero enfocada a la moda", ha asegurado en directo. Quizá este sea el primer paso para comenzar una carrera de éxito en televisión, igual que la de su madre y la de su abuela. Lo cierto es que referentes no le faltan y tampoco espontaneidad, muy necesaria en la tele. Por el momento, sigue centrada en sus estudios y en su madre, que se recupera de la doble masectomía a la que se sometió para hacer frente al cáncer de mama.