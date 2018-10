Miriam Saavedra se ha desahogado con Verdeliss y le ha contado todas sus penas de madrugada. En el salón, la peruana le habla a su amiga de cómo vivió su relación con Carlos, unas palabras que al presentador no le van a gustar nada de nada: "Todo los días como una chacha en casa cocinándole y fregándole como a un rey". Además, confiesa que Lozano no le ayudó "para nada" y que este romance le costó demasiado: "Me gasté todos mis ahorros en idas y venidas; perdí trabajos; mi tiempo que vale oro; mi amor regado por una relación perdida y frustrada; me demacré y encima tuve que buscar ayuda con un psicólogo".

Por si fuera poco, continúa diciendo: "Me malogró la vida, no me benefició en nada ¿y encima tenía que darle explicaciones por aceptar un trabajo de colaboradora en Sálvame?". Se refiere a cuando consiguió un trabajo en el programa de Telecinco como colaboradora y reportera, pero a su ex le sentó fatal, y su relación se enfrió aún más.

Telecinco

En la conversación, sale a colación el tema de Hugo Castejón, y de su supuesto lío, del que dice que no tiene que dar ninguna explicación. Según Miriam, Hugo "apareció en el momento adecuado". Para luego continuar lanzándole dardos envenenados al presentador asegurando que no era capaz ni de darle las gracias cuando cocinaba y limpiaba en su casa.

Muy dolida con Carlos

Miriam sintió soledad y abandono en Madrid, sobre todo en Navidad, ya que las pasó sola. Esta relación, que parece más bien tóxica por lo que cuenta, fue un "infierno" para ella. "Él me quería ver hundida", confiesa. Además, no le llama Carlos, le llama "el muerto", y asegura que fue muy cruel con ella. Y dice que le molestó mucho que fuera a la casa porque "es mi concurso y no el suyo".

Después de contar todo esto, la enemiga de Mónica Hoyos se rompe y empieza a llorar. Verdeliss, como buena madre que es, abre sus brazos para darle un gran abrazo. La youtuber le dice que no necesita depender de ningún hombre y que tiene cualidades para hacerse un hueco en televisión, mencionando a 'la princesa del pueblo': "Mira Belén Esteban, al principio solo era la novia de un torero y ahora..."