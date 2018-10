Asistimos a un episodio nuevo en la bronca entre Belén Esteban y Carlos Lozano. Ha entrado en escena Ana Rosa Quintana, que ha dado la cara por Belén. Todo empezó cuando Carlos Lozano tuvo en la gala de 'Gran Hermano VIP' una bronca con Belén Esteban. En medio de la gala, el presentador comenzó a criticar que sus ex novias estaban en La Casa gracias a que habían tenido una relación con él y que estaba harto de que hablaran de sus trapos sucios y se aprovecharan. Algo que, evidentemente, no tardaron en echarle en cara, porque si por algun motivo esta sentado en ese plató es precisamente para hablar de ellas. Claro, ¿qué hizo Carlos? Arremeter contra una de las colaboradoras: Belén Esteban.

Los comentarios de Lozano sobre Belén han sido muy comentados. Sobre todo en el programa de 'AR' donde la propia Ana Rosa Quintana ha tardado poco en salir en defensa de su amiga. "Belén Esteban podría comenzar en esto por ser la madre de la hija de Jesulín de Ubrique. Pero han pasado ya 18 años y cada vez que se sienta en una butaca de televisión se lo esta ganando. Y eso no se lo puede quitar nadie", defendía la presentadora. Y es verdad, en estos años en los que su hija ha cumplido la mayoría de edad, Belén se ha convertido en un personaje por sí mismo y sus declaraciones han sido oro para algunos programas. Y tal y como recordaba la propia Belén ante Lozano: "¡Y he ganado dos concursos! Que no se me olvide".

Para Quintana, la experiencia ante las cámaras de su amiga está más que demostrada. "Si tener en la vida un momento de éxito o de mucha suerte, le puede pasar a mucha gente. El mérito es mantenerse, que es lo difícil", añadía. "Anda que no han pasado personas conocidas por este plató que en su momento todo el mundo hablaba de ellos, y han pasado, ya no sabemos más de ellos". ¡Y qué razón tiene! ¿Qué será de los concursantes de GH1?

A pesar de estos comentarios, ni Ana Rosa ni Belén guardan rencor al presentador por haberle echado esto en cara a la ex de Jesulín. "Yo creo que se equivocó y tendrá que reconocerlo", aseguraba la presentadora. "Escuché a Belén diciendo que le tiene mucho aprecio y ha tenido un mal día. De inteligentes es reconocerlo", añadió más tarde lanzando el guante a Carlos Lozano. Veremos si lo recoge y se desdice de sus palabras.