Con un blanco y negro de lo más solemne, una mesa y una silla, Kiko Jiménez se ha marcado un 'Deluxe' de campeonato... pero lo ha hecho 'a su manera'. El novio de Gloria Camila Ortega estrena nuevo canal en MTMad en solitario tras abandonar ambos 'Como yo te amo', y éste, después de que ella estrenara su 'Inmenso', se llama 'Como el Kiko'. Precisamente el protagonista del canal ha querido empezar respondiendo a temas polémicos ante una cámara sobre él y su pasado, del que hemos descubierto muchas cosas. Algo que, sin embargo, nunca antes ha hecho, y que ahora ha querido llevar a cabo para que sus seguidores le conozcan más y mejor (y no son pocos: sólo en Instagram atesora más de 250.000).

"Soy hijo único. No tengo hermanos. Sólo tengo a mi madre, que es la que se encargó de sacarme adelante. Mis padres se divorciaron cuando yo era un bebé, entonces de mi padre tampoco supe mucho. Quien ejerció de padre fue mi abuelo", señala Kiko nada más empezar, algo que muy pocos sabían. Y ha aprovechado también para contar cómo le picó el gusanillo de trabajar en la tele... pero también de todo lo que ha hecho para buscarse la vida.

"A mí no se me caen los anillos. Yo me pongo a trabajar de lo que sea para ganar lo que sea: 800, 900, 1000 euros... Yo he trabajado en la tele y he ganado mucho dinero. Y he hecho bolos y he ganado mucho dinero. Pero también he ido al campo a varear olivos para ganarme un jornal. Lo que no voy a hacer es morirme de hambre, ni inventarme historias para llenar la nevera", afirma.

"Hubo una época en la que no sabía qué hacer con mi vida, algo normal con 16 años, pero me saqué el bachillerato y me fui a estudiar a Granada. Dos años de un ciclo superior de deporte. Viví allí con unos amigos, y con ellos surgió la idea de trabajar en la tele. Un día que volví de clase, uno de ellos estaba viendo en Telecinco 'Mujeres y hombres y viceversa'. Me quedé mirándolo y dije 'joe, y yo todo el día ahí en clase...'. Entonces me dijo '¿y por qué no te presentas?'. Yo no me veía capaz, pero al final aproveché un verano, que tampoco perdía clase", recuerda.

Además, añade: "Fíjate hasta qué punto te lían los amigos que fueron ellos los que me trajeron a Madrid a hacer el casting, porque yo no tenía ni coche. Y volviendo de camino a Linares, me llamaron: 'oye, que nos has gustado mucho y el jueves empiezas'. La reacción de toda mi gente al verme en la tele fue favorable, y del resto de la gente también, porque pasé de ser una persona anónima que iba por la calle tranquilamente a que todo el mundo me paraba y quería una foto conmigo. Yo dije 'pero dónde me he metido...'".

Todo parecía maravilloso al principio: él y sus amigos salían, les invitaban, ligaban, le pedían fotos, le pagan por salir de fiesta en las discotecas... pero todo se torció cuando empezó a ser más conocido por estar con Gloria Camila, y en especial cuando participó en 'Supervivientes': La tele te da mucho, pero también te da muchos dolores de cabeza, sobre todo esa parte oscura que yo descubrí cuando estuve en Supervivientes, porque se dijeron muchas barbaridades: que si yo era gay, que si había estado con una y con otra, que si me había dedicado al porno... todo mentiras para que se terminara mi concurso y mi relación con Gloria. Al final son cosas que la gente en su casa se cree. Incluso delitos como malos tratos. Son cosas muy graves porque sufre tu madre, sufre tu abuelo... y sólo intentan machacarte y hundirte en la miseria. Y todo siendo mentira. Luego llegan y te ofrecen un cheque para que te sientes y lo cuentes todo. Así les dije: 'métetelo por el culo'. Verdad solo hay una, y la sé yo. Yo sigo mi camino y tus mentiras para tu conciencia quedan. La gente que me tenía que apoyar, me apoyó. Estuvieron al pie del cañón porque me conocen", recuerda.

¿Y qué hay de los rumores que le señalaban como un mantenido por Gloria Camila? "Vivir una relación con cámaras a veces es complicado. Nosotros hemos tenido nuestros altibajos y siempre hemos salido bien, porque cuando el amor es más fuerte que lo demás, siempre triunfa. Y eso de que ella me mantiene, o yo la mantengo... es mentira. Es más: yo abrí un negocio en Sevilla porque me fui allí por amor. Con una mano delante y otra detrás. Y luego las cosas fueron bien, y con eso subsistía en Sevilla, e incluso me la llevaba por ahí, y la invitaba a cenar", explica para dejar claro que en la relación nadie mantiene a nadie.