Carmen Borrego se ha abierto en canal durante la emisión de la última entrega de su sección ‘Desafío Borrego’. La menor de las Campos, con la ayuda de la coach Cristina Soria, dibujó su particular ‘curva de la vida’, destacando aquellos momentos que para bien o para mal han marcado su existencia. Tras confesar lo mucho que le afectó la muerte de su padre cuando tan solo tenía 17 años, un momento dramático que tardó muchos años en aceptar, la colaboradora de ‘Sálvame’ habló por primera vez del tormentoso divorcio de su primer marido, Francisco Almoguera, con el que ha mantenido un largo litigio legal por la custodia de sus dos hijos.

“Yo lo pasé muy mal. Aguanté mucho hasta que dije hasta aquí. Ha habido muchos juicios. Yo eso lo arrastraré toda mi vida, no lo voy a superar nunca. He tenido el último juicio hace tres meses. Quizá deberíamos de habernos sentado a hablar hace mucho tiempo. Ahora ya es tarde”, explicó.

Pese a que han pasado más de dos décadas desde que decidieran poner punto final a su relación, Carmen sigue arrastrando un gran dolor por cómo se desarrollaron los acontecimientos. En el plató del programa vespertino, Carlota Corredera le preguntó por el juicio que tuvo hace tres meses con su ex. "De ese tema no quiero hablar, no tengo problema ni me afecta, pero tengo dos hijos que me merecen mucho respeto. Jamás he hablado de ese tema por ellos", señaló.

“Yo siempre he dicho que el único error que cometí fue casarme muy joven. Sin embargo, de esa boda tengo lo más importante de mi vida que son mis hijos y eso siempre va a estar por encima de todo. Por encima incluso de no haber superado ciertas cosas”, añadió. Carmen estuvo once años de relación con su primer marido. Tras el divorcio, durante algunos años la custodia de sus hijos estuvo en manos de su expareja.

Además, Carmen Borrego desveló lo mal que lo ha pasado durante los últimos meses por los problemas de salud de su madre y su hermana. De hecho, pidió un aplauso de fuerza para Terelu antes de derrumbarse y arrancar a llorar. “Creo que, cuando uno tiene la suerte de padecer esa maldita enfermedad y lograr superarla, eso no te puede marcar la vida. Uno tiene que mirar al futuro sabiendo que hay gente que se cura. No te puede paralizar”, afirmó.

“Lloro por ella, no por mí. No quiero que me vea emocionada, no quiero que me vea llorar. Creo que la única que tiene ahora mismo derecho a llorar es ella”, explicó. “Nunca he estado preparada para verla sufrir y la estoy viendo sufrir. A mí eso me hace mucho daño. Lo que quiero es que empiece a correr el tiempo. Creo que es una operación muy fuerte y agresiva y, de momento, ha pasado muy poco tiempo. Quiero que llegue el día que empecemos a ir para arriba”.