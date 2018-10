A Roberto Leal no hay quien le frene. Ni siquiera las críticas sobre el 'bajón' que ha dado 'OT 2018' con respecto a su edición anterior: "Al final la magia sólo se vive una vez", ha señalado el presentador durante la entrega de los Premios Iris. "El éxito o el fracaso, como todo en la vida, hay que relativizarlo, y no hay que llevárselo tanto al plano profesional", añade, y es que los datos no acompañan: las galas y el canal de YouTube en directo no tienen tanto tirón, y parece que los concursantes no han conseguido cautivar a la audiencia, y las comparaciones con los antiguos triunfitos son odiosas, algo que él entiende, pero les ha querido echar un capote: "A mí me gustan mucho, pero poco a poco. El roce hace el cariño y aún queda mucho. Creo que al final conseguirán cautivar a la audiencia".

