Queridos míos, debido a un accidente de tráfico que sufrí el Sábado por la noche al volver del teatro, me veo obligado a bajarme del escenario unos días (aún por definir). Aún así, el manicomio no cierra, en las restantes funciones de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' hasta mi incorporación seré sustituido en mi papel de McMurphy por Alejandro Tous. Disculpen las molestias.