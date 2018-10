¡Chabelita podría estar de nuevo enamorada! Tras su ruptura en directo con Omar Montes y a la espera de que Asraf Beno salga de la casa y puedan aclarar sus cuentas pendientes, la hija de Isabel Pantoja parece no estar por la labor de perder el tiempo (ni mucho menos de volver con Omar). Aunque en las galas de ‘GH VIP’ se muestran muy cómplices y no paran de hablar entre ellos, situación que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible reconciliación, Isa parece dispuesta a pasar página y olvidarse del cantante. Y ya sabe que no hay nada mejor que un clavo para sacar otro clavo…

El pasado miércoles en ‘Sálvame’ contaron con la presencia de Montes, quien se mostró un tanto ilusionado de poder retomar su relación con Chabelita. “A lo mejor me estoy haciendo ilusiones porque la tengo cerca, nos reímos… me gusta”, confesó sin medias tintas. Sin embargo, la ilusión del cantante se fue al garete cuando Kiko Hernández aseguró que tenía mensajes, fotos y audios del que podría ser el nuevo amor del mediático miembro del clan Pantoja.

Según el colaborador, los nuevos tortolitos se habría visto apenas unas horas después de la expulsión de Omar de ‘Gran Hermano VIP’. Como prueba de su tonteo, mostraron una imagen de Chabelita subida a hombros del hasta ese momento desconocido joven, desvelando al mismo tiempo que se trata del novillero Carlos Enrique Carmona. El texto que acompaña la fotografía, colgada el pasado 19 de octubre, podría ser otra pista de su incipiente amor. “Momentos únicos con personas especiales”, señala el novillero junto al emoji de un corazoncito.

“Si dice que me echa de menos, irse a torear con otro no está bien”, dijo Omar con cierta tristeza al ver la fotografía. Pero ¿estará Isa intentando darle celos con este chico? “Son demasiadas personas en poco tiempo, con uno me valdría”, replicó Omar al mismo tiempo que afirmaba que se le había 'cortado la digestión'. Por su parte, María Patiño intervino para contar que una amiga suya les había visto el día anterior paseando juntos por la calle.

¿Y quién es el tal Carlos Enrique? Pues este joven madrileño de 20 años es hijo del matador de toros Lázaro Carmona. Desde su debut como becerrista en 2013, este actual novillero sin picadores sueña con triunfar en el mundo del toreo. Tanto es así, que el pasado 11 de agosto, desde la plaza de Las Ventas, aprovechó cuando uno de los novillos fue devuelto para, muleta en mano, intentar colarse en el ruedo y demostrar su valía. “Ante la falta de oportunidad para debutar con caballos, a la desesperada, quería pegar tres o cuatro muletazos”, aseguró en unas declaraciones para el diario ‘La Razón’. “Sólo quiero poder demostrar mis facultades”.