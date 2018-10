Carlos Lozano está de los nervios. Al menos eso es lo que se desprende del motivo que se baraja para justificar su desaparición inesperada de la televisión. Tras su monumental bronca con Belén Esteban en el debate de ‘GH VIP 6’, el presentador no acudió el pasado martes a su puesto como colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ ni por la noche al ‘Límite 48 horas’, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible retirada de la televisión. Apostado a las puertas de su domicilio en Collado Mediano, Kike Calleja confirmaba que Carlos llevaba varios días sin salir de casa.

“Llevamos varios días de guardia y no hay forma de ver a Carlos Lozano”, explicó el reportero en ‘Sálvame’. De hecho, pese a que tenía constancia que estaba dentro del domicilio, tocó al timbre y recibió un silencio por respuesta. “Aunque me ha costado mucho, he conseguido esta mañana hablar con él. Le he preguntado por todas las polémicas y me ha dicho que ha tomado una decisión: apartarse, de momento, de la tele”, apuntó Kike.

"Piensa que necesita tranquilidad, no puede trabajar alterado como colaborador, diciendo las cosas que está diciendo y dando una imagen que no le gusta nada. Dice que cuando esté tranquilo hablará con todos nosotros y nos atenderá, contestando a todas las cuestiones”, añadió.

Además, el reportero contó que Carlos Lozano había desmentido las palabras de Marisa, quien fuera compañera de piso de Miriam Saavedra, la cual ha acusado al presentador de llamarla para proponerle hacer un montaje que consistía en tirar de casa a la peruana mientras los fotógrafos captaban el momento. Según el colaborador, tiene pruebas que desmontarían su testimonio, asegurando que era ella la que le llamaba a él para contarle todo lo que hacía Miriam. “Está pensando en emprender acciones legales contra ella”, anunció Kike.

A su vez, Lozano está muy molesto con las declaraciones que ha dado su ex en la casa de ‘GH VIP’ en las que afirmaba haberse sentido como una ‘chacha’ cuando convivía con él: “Carlos dice que es mentira, que siempre han tenido una chica de servicio. Le duele que diga que se ha gastado todo el dinero porque él mismo le ha ayudado con el pago de unos médicos”.