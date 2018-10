Mucho estaba tardando Oriana Marzoli en reaparecer por eventos tras su abandono por la puerta de atrás de la sexta edición de GH VIP. La ex gran hermana acusó una fuerte ansiedad dentro de la Casa y pidió dejar el concurso, algo que le fue concedido ateniéndose a las consecuencias, pero ahora, por fin, ha recuperado la sonrisa y ya se ve con ganas de volver a trabajar en su videoblog de MTMad y de aparecer por fiestas varias. Precisamente en una de ellas se presentó este miércoles, donde comenzó una entrevista con los medios muy sonriente... pero acabó poniéndose histérica al recordar su paso por el reality.

Oriana dejó claro que se equivocó, pero que no se arrepiente de haberse ido: "Ahora mismo no estoy apta psicológicamente para estar en un encierro, porque la cabeza no me da. Estoy agotada mentalmente. ¡No tengo ganas de sufrir ansiedad, de romperme la piel y arrancarme la cara! Porque eso se llama tener ansiedad. No es tan difícil de entender", soltó, entre otras perlas. ¿Seguro que lo has superado, Ori...?