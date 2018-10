Dicen que el amor es ciego y hacer ser ciegos a los dos. Y parece que en el caso de Justin Bieber y Hailey Baldwin es totalmente cierto. La pareja, que al fin ha confirmado que ha pasado por el altar para dar el 'sí, quiero', demuestra siempre lo compenetrados que están paseando juntos de la mano y abrazados en cada una de las salidas diarias que realizan. La mayoría de ellas, juntos, a tomar algo fuera de casa. El problema viene cuando este conjunto no le favorece a él ni a ella, como ha sido el caso de este miércoles.

La pareja ha sido vista paseando por Los Ángeles, ciudad donde residen y donde se dejan ver mucho. Allí hemos podido ver que el canadiense no abandona la ropa deportiva para ningún evento ni Hailey abandona las gafas de sol.

Así les hemos visto pasear de naranja y blanco por las calles. Mientras él apostaba de nuevo por la sudadera 'oversize', pantalones cortos anchos y zapatillas deportivas, conjuntado todo siempre con una gorra mirando hacia atrás que no podía faltar; ella se sumaba a la moda de la ropa amplia con un jersey de lana naranja que tapaba sus shorts blancos. Todo ello con unas zapatillas deportivas blancas altas y sus inseparables gafas de sol. Como vemos, conjuntados hasta el milímetro pero con una apuesta que no sienta bien a ninguno de los dos.

No es la primera vez que ambos salen a la calle con ropa que no les favorece. Y es que ninguno de los dos apuesta por un estilismo cuidado sino que son fans de la ropa casual que tienen por la casa. Así hemos podido verles también paseando con un estilismo deportivo de nuevo en el Hailey apuesta por la sudadera y unos pantalones de tela ¡a cuadros! Mientras, Justin apostaba por un sencillo look de camiseta de manga corta y bermudas. Eso sí, las gafas de Hailey y la gorra de Justin que no falten.

Lo único que echamos en falta en estos destartalados modelos son los anillos de matrimonio. Y es que, ahora que ya han anunciado sin problemas que sí se casaron en secreto hace unos meses, ¿por qué no muestran los anillos?