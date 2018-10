Parece que la hija de Isabel Pantoja no siempre pone al día a sus amigos sobre sus 'cuitas' amorosas, y eso es algo que pudimos comprobar este miércoles en un acto al que acudió uno de sus amigos, Ales Gibaja. El influencer más 'pinky' no tenía ni idea de que Chabelita ya podría estar saliendo con un novillero después de dejar atrás sus aventuras con Tony 'Casetas' u Omar Montes (entre otros), así que él, desde su desconocimiento, le quiso mandar un consejito amoroso a Chabelita: que se busque un hombre que la quiera por ser como es, y no por ser quien es. Un 'tip' que parece que a ella, a veces, le entra por un oído y le sale por el otro, pero que parece que podría cumplirse con este nuevo "amigo" que se ha echado...

