Hacía mucho tiempo que no veíamos a Marta López en todo su esplendor. No fue hasta 'GH VIP 6' cuando la ex gran hermana volvía a los platós de Telecinco dispuesta a sacar todo lo que lleva dentro, demostrando que ha nacido para la televisión. Y vaya si lo ha demostrado... ¡Le llueven las ofertas! Bueno, tanto como llover no lo sabemos, pero está claro que no quieren dejarla escapar, y por eso le han ofrecido un nuevo proyecto que no podría hacerla más feliz. La vida profesional le ha dado una nueva oportunidad y Marta no ha dudado en aprovecharla... Ha fichado, nada más y nada menos que por... ¡Ya es mediodía! El programa de las mañanas de Telecinco no deja de sorprendernos con sus nuevos fichajes, parece que el mundo del corazón está cogiendo cada vez más cabida en el matinal.

"Cuando la vida parece que no te puede sorprender, algo pasa en tu vida en forma de regalos, gracias a tod@s los q hacéis que esté pasando este feliz momento", comenta la colaboradora.

El programa, conducido por Sonsoles Ónega, cuenta con un espacio en el que se da cabida a los temas del corazón, y Marta es experta en realities, de eso no cabe duda, así que ha aprovechado el gancho de 'GH VIP' para hacerse un hueco en el programa. Se une así a otros conocidos rostros, como Alba Carrillo, una de las más guerreras del 'Fresh' de Telecinco.

Eso sí, su largo currículum pasa por mucho más, como ella misma se auto define, es "colaboradora en programas de televisión, madre de 3 muñecos, visto novias y soy forofa del Atlético de Madrid".