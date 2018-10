Almudena Navalón es una apasionada del mundo de la moda. La mujer de Manuel Carrasco voló hasta Barcelona para amadrinar la nueva tienda de Lola Casademunt. La periodista estaba encantada con su papel." Estoy muy bien. Muy feliz de estar en Barcelona que es una ciudad que me encanta. Para todo hay una primera vez y estoy muy contenta de que me hayan invitado porque me gusta mucho el mundo de la moda" contó. "Me gusta esta firma porque es sofisticada, pero tiene un punto rock y las prendas tienen mucha calidad. Son muy bonitas y sientan muy bien" explicó. La esposa del cantante, que se casaron por lo civil el pasado 13 de septiembre en Cádiz, nos contó algunos detalles de su boda. "Fue un día muy bonito, todo salió muy bien. Mi hija llevó los anillos, más o menos, es que es muy pequeñita, tiene 16 meses" añadió.

A Almudena se le cae la baba cuando habla de Chloé, su pequeña. "Ser madre es muy bonito y sacrificado, pero algo maravilloso. Hay que batallar porque es complicado, pero, con esfuerzo, se hace" y añadió. "Mi marido me ayuda muchísimo. Además, es un padrazo" dijo aunque, de momento, no piensa en aumentar la familia. "El segundo llegará, pero, de momento, estamos bien así" aclaró.

La mujer de Manu, que es periodista de profesión, ha aparcado su papel en los medios por un nuevo proyecto. "Me he metido a empresaria y estoy en un proyecto que me ilusiona mucho y tiene que ver con la moda. En un par de meses os enteraréis. Llevo meses trabajando en ello. Estoy muy implicada e ilusionada. Hacía bastante tiempo que lo tenía en mente y, al final, me he lanzado. Creo que os va a gustar" contó.

Almudena explicó que el nuevo disco de Manuel, que está preparando, "es un discazo" y explicó si le gustaría cantar con su chico. "A nivel profesional, no lo veo. Yo canto con él en casa. Me gusta cantar de manera amateur" explicó. La esposa de Manu también desveló cuál era el secreto de su larga relación. "Mucho amor, llevarse muy bien y hacer buen equipo" dijo.