Hemos perdido la cuenta de por qué capítulo vamos de esta telenovela. Makoke y Kiko Matamoros se separaron después de 20 años de amor y una hija en común, Anita. Su separación sigue en el punto de mira ya que no acabaron muy bien, y sobre todo por todo lo que está contando la malagueña dentro de la casa de 'GH VIP'. Cuando Suso le preguntó por qué no sacaba más las uñas cuando arremetían contra ella, la concursante señaló que no quería complicarle más la vida a “la persona que amaba”. Además, recordó el episodio del local de lucecitas que protagonizó su ex nada más separarse y que no le sentó precisamente bien…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, le dijo que no iba a volver con él, que había sufrido mucho y que había sido "una decepción muy grande". Lo que califica como una pena porque "puse toda la carne en el asador", confesando que se ha desenamorado. En plató, Laura Matamoros analizó las palabras de la que fuera pareja de su padre, aprovechando para dejar constancia de su malestar. “Tal vez mi padre se enfade conmigo, pero la gente se enteró de que mi padre fue al local de lucecitas porque ella llama a determinadas personas para que lo cuenten”, afirmó rotunda. Es decir, dejó caer que Makoke había filtrado información sobre su padre...

Laura aseguró que la historia que le contó Makoke sobre la correría nocturna de su padre es la misma que la que apareció en los medios: “Fue Kiko el que la llamó a ella para preguntarle por qué había salido esto”.

Por si fuera poco, la colaboradora de televisión ha vuelto a hablar de la ex de su padre, en este caso en un evento. En el photocall, ha aprovechado para reiterar lo que dijo en el plató de 'GH VIP'. Lo contó porque "sacó ella el tema y ya está". También ha confesado que "no es de mis concursantes preferidas", aunque "cada uno aporta la personalidad y la forma de ser que tiene".

¿Su ganandor/a? Ni más ni menos que Verdeliss, porque su forma de ser "me cautiva" y es "algo extraña a lo que estamos acostumbrados a ver".