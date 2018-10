Carlos Enrique Carmona habla por primera vez de su relación con Chabelita

Telecinco

Nuevos datos sobre la supuesta relación entre Chabelita y Carlos Enrique Carmona. Fue Kiko Hernández quien desveló la bomba en 'Sálvame'. Aseguró que tenía mensajes, fotos y audios del que podría ser el nuevo amor del mediático miembro del clan Pantoja. Según el colaborador, los nuevos tortolitos se habrían visto apenas unas horas después de la expulsión de Omar del 'reality'. Como prueba de su tonteo, mostraron una imagen de Chabelita subida a hombros del hasta ese momento desconocido joven, desvelando al mismo tiempo que se trata del novillero Carlos Enrique Carmona. Isa parece dispuesta a pasar página y olvidarse de Omar Montes, que la dejó el día que fue expulsada de la casa de 'GH VIP 6'.

Toni Casetas ha visitado 'Sálvame' para hablar del primer encuentro entre Isa y Carlos, en el que él estaba presente. Cuenta que no se conocían de antes y que le vio "super atento" a la hija de Isabel Pantoja. Incluso, cuando daba un pase a la vaquilla, gritaba: "¡Va por ti Isa!". Aunque, cree que entre ellos "no hay nada" pero "sí que se han visto".

Telecinco

Kike Calleja ha sido el primero en poder hablar con Carlos. Dice que prefiere mantenerse al margen y no hablar de su vida privada, ni opinar de Isa. Y añade: "Las cosas que yo haya tenido son nuestras intimidades". Muy suelto ante la cámara, deja claro que él solo quiere torear y ganarse la vida así para sacar adelante a su madre. Sin embargo, poco a poco, se va animando a hablar. Confiesa que él no ha filtrado ninguna información y que tampoco quiere dudar de ella porque le gusta "como persona". Más tarde, afirma que "estamos saliendo" y se están conociendo.

Telecinco

Asegura que él no sabía nada de la información que salió sobre su supuesta relación ya que estaba toreando, por lo que fue el primer sorprendido. Ha vuelto a pedir que no se hable de él porque solo quiere torear.

Kiko Hernández insiste en que se han visto en más de una ocasión, pero Isa, que se encuentra en las instalaciones de Mediaset para la gala de esta noche, ha confirmado que está soltera: "No tengo novio. No tengo relación con él". Ha dicho que tiene que aclarar muchas cosas y que va a ser totalmente sincera. Pero, agárranse los machos que luego ¡ha confesado que ha comido con su ex, Omar!

Telecinco

¿Alguien entiende algo? Este culebrón parece que va a dar mucho de sí y que nos quedan muchos capítulos que ver... Esperemos que se pongan de acuerdo y nos quede claro quién está con quién.