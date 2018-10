Kiko Hernández habla de cómo conoció a Miguel Bosé

Lydia Lozano soltó la bomba minutos antes de que acabase 'Sálvame'. Se estaba tratando el tema de la separación de Miguel Bosé y Nacho Palau cuando Kiko Hernández dijo que conoció al cantante por mediación de su compañera. Fue entonces cuando se produjo la sorprendente declaración de Lydia Lozano: “Y se enamoró…”, dijo para inmediatamente darse cuenta de que había metido la pata y llevarse las manos a la boca. Kiko y Carlota se dieron cuenta de su metedura de pata e intentaron quitarle hierro al asunto. Pero no tuvo tiempo de aclarar qué fue realmente lo que sucedió haciendo surgir los rumores sobre un supuesto romance entre Hernández y Bosé. Pero nada más lejos de la realidad.

Este jueves, durante la sección 'El Defensor del espectador', Lydia ha aclarado lo que ocurrió. La colaboradora, su marido Charly, Kiko Hernández y Marta López acudieron a un concierto que Dani Martín daba en la plaza de toros de Las Ventas. Lydia y Charly eran amigos de Bosé y no dudaron en presentarle a sus amigos. Y según cuenta Lozano, el cantante estaba pendiente de Kiko y preguntaba continuamente: "¿Dónde está Kiko?’, ¡Qué simpático! ¿Dónde está?".

Telecinco

Kiko, que de tonto no tiene un pelo, se dio cuenta de lo que estaba pasando: "Yo me di cuenta, no hacía falta que me lo dijera Lydia, me parece un gran profesional pero no tengo esa admiración que tenía Marta, yo vi que estaba muy pendiente de qué hacía y dónde estaba, me alejé y me fui con otra gente".

Así que misterio resuelto. Nunca hubo nada entre Kiko y Miguel Bosé. Estamos que después de la que se ha formado, Lydia tendrá mucho cuidado antes de volver a hablar sin pensar en las consecuencias.