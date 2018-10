"Es un día muy especial para Rosario, se lo merece", confesaba Rosa Benito ante el estreno de su hija. Una madre de lo más orgullosa que declaraba que Rosario Mohedano "está muy feliz", aunque "algo nerviosa". La cantante escogía el escenario de una conocida sala de Madrid para presentar su nuevo trabajo, 'Me voy acercando a ti', un disco en el que descubrimos a la verdadera Chayo en todas sus facetas; cantante, compositora... Desde luego es para estar muy, pero muy orgullosos, y así se lo han demostrado todos sus familiares. Hasta la Joy Eslava se acercaron su madre, sus hijos y su marido, Andrés Fernández, aunque éste, al igual que su padre, Amador, prefirieron no posar ante las cámaras. Todos fueron testigo de una noche inolvidable para Rosario, ella misma confesaba, sobre las tablas; "Es inevitable que esta sonrisa que veis me dure toda la noche. Estoy feliz con el resultado".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Tampoco faltaron su tío, Ortega Cano, y Gloria Camila, que acudió acompañada de Kiko Jiménez. Todos pudieron disfrutar de un concierto de lo más emotivo en el que no faltaron los detalles más tiernos; Desde homenajes a 'la más grande' hasta un momento entrañable cuando sus hijos subieron al escenario para hacerle los coros.

Gtres

"Vengo a apoyarla", confesaba Gloria, sin embargo, las comparaciones son odiosas... Ella no dudó, cuando le preguntaron por su madre, en afirmar; "Cada una tiene su estilo y como mi madre, ninguna. Mi prima canta súper bien, pero mi madre era mi madre". Ortega Cano también dio su 'puntillita' al respecto; "Ella tiene su personalidad pero, sin lugar a dudas, su tía está muy dentro de ella y musicalmente pues también".

La última en atender a la prensa fue la protagonista de la noche, Rosario Mohedano. Aprovechó para contar que son muchos los años que lleva invitando a Rocío Carrasco a sus conciertos, pero es ella la que nunca asiste "han venido los que tenían que estar, no me extraña que no haya venido Rocío porque nunca viene, a mí me gustaría que viniese, pero no quiere", apuntalaba.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con 'Me voy acercando a ti', Chayo descubre su tercer álbum de estudio y debuta como compositora. En el año 2000 publicó su primer álbum 'Agua de sal', con BMG Ariola, y bajo la producción de Jesús Yanes. En 2007 lanzó su segundo disco 'Lo más importante' con el sello N21, y el productor Miguel Ángel Arenas, El Capi.