Desde que cumplió los 18, en el mes de marzo, Alejandra Rubio ha evitado ser protagonista. Sin mucho éxito porque todo lo que hace o dice es noticia, muy a su pesar. Después de la dura situación familiar por la que está atravesando, con los problemas de salud de su madre, Terelu, la nieta de María Teresa Campos se ha decidido a hablar. Y lo ha hecho hace unos días en 'Morning Glory', el programa de Radioset, donde trabaja su superamigo Aless Gibaja y donde acudió como la estrella invitada. Allí, se sinceró y habló de muchas cosas...

Tu mayoría de edad fue una revolución…

Mi cumpleaños fue una locura. No me esperaba tanta gente y fue un 'shock' ver todas las cámaras. Creo que mi madre lo ha hecho muy bien en este sentido, en respetar mi privacidad.

Ahora estás aquí porque triunfas como ‘influencer’.

Yo no tengo término medio: o gusto o no me quieren nada. Cuando era más pequeña no quería entrar en este mundo, pero ahora sé que si me quiero dedicar a la moda tengo que ser conocida.

¿Cómo fue tu primer día en la universidad?

¡Jo! Cuando vi las cámaras se me puso el corazón a mil. De hecho, cuando volví a casa me puse a llorar y le dije a mi novio que nadie iba a querer ser mi amigo. Menos mal que todo se ha tranquilizado.

Alejandra se comportó como una más. Entró muy nerviosa, pero acabó estando en su salsa. Agencia

¿Tienes muchos amigos?

Me cuesta fiarme de la gente. Ahora la única amiga en la que confío se llama Esther y la conozco hace dos meses. Yo siempre he sido súper abierta, social, y me he llevado muchos palos.

Tienes muchos tatuajes…

Unos 15. Me hice el primero con 14 años y se los he ido ocultando a mi madre. Luego me sacaron unas fotos en la playa y se lo tuve que contar.

¿Os lleváis bien?

Estamos superunidas. Mi madre es mi vida. Tampoco es verdad que se enfadara conmigo cuando me fui de casa.

Alejandra agradeció en su Instagram lo cómoda que se había sentido con los integrantes de ‘Morning Glory’, entre los que estaba su amigo Aless Gibaja. Instagram

Dicen que te gustan mucho las compras…

Sí, estoy obsesionada, abducida por las compras (risas). Puedo ir vestida de mercadillo, pero siempre llevo un bolso bueno. Tengo la suerte de que los heredo de mi abuela, que le encanta regalar.

De todo lo que se ha dicho de ti, ¿qué es lo que más te ha molestado?

Cuando dijeron que sufría anorexia. Lloré muchísimo, pero yo como y no engordo. Si supierais la de tigretones que me tomo. Ahora ya lo llevo mucho mejor, me afecta menos porque voy a una coach todos los martes.

Feliz con su novio

Agencia

Alejandra reconoció que su chico Álvaro es uno de sus grandes apoyos y el que más le ayuda a tomarse la vida con filosofía. Empezaron a salir en 2017, y ya viven juntos en su piso de Malasaña, el barrio de moda de Madrid. Está claro que también les une el color negro.