Por mucho que pasen los años, Aramís Fuster sigue siendo una bruja en el buen sentido. La polémica ex concursante de 'Gran Hermano VIP' sigue en forma y lo ha querido demostrar, ¡en medio del plató de 'GH VIP6'! No es que le haya dado por convertir a los invitados y defensores en animales, no, va mucho más allá. La bruja ha revelado uno de los hechizos que más sacrificio le ha costado hacer, literalmente, dejando al descubierto algo que ha guardado mucho tiempo en lo más profundo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Aramís acudió al debate de 'GH VIP' con un estrafalario vestido rojo con tocado incluido. Un vestido de cola, corto por delante, incluso demasiado corto. Vamos, que se podía ver perfectamente las medias color ocre de Aramís por debajo de la falda. Esto, conjuntando con un tocado y unos zapatos rojos. Así, envuelta en este vestido, se revolvió en el sofá de invitados en el momento en el que Jorge Javier Vázquez mencionó a su gran amor: Mario Conde. “No quisiera que este tema se alargara más de lo debido, por él y por mi”, decía Aramís visiblemente inquieta.

Pero Jorge Javier no iba a dejar el tema, evidentemente. ¿Cómo iba a dejar pasar el mensaje que el propio Conde había enviado a Aramís? Sí, sí. El propio Mario Conde se encontró en el tren de Sevilla a Madrid con un amigo del presentador y aprovechó para preguntarle si la bruja le había absuelto de sus sentencias judiciales: “Nos pregunta que si has tenido algo que ver”, decía el presentador. “No, no he hecho nada. He hecho el conjuro para ti”. Toma. Lo que parecía que iba a ser un dardo contra la hechicera se convirtió en todo lo contrario. Claro, la cara de Jorge Javier era todo un poema.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y la verdad es que nunca hubieseis imaginado el objeto del hechizo de Aramís: ¡cambiarle de acera! “En varias ocasiones estabas mirando a una zona donde a una señora no la mirarías nunca. A lo mejor se te puede cambiar tu forma de ver la vida”, aseguró la bruja al presentador. “Te digo una cosa: con el dinero que me he gastado en psicólogos, como tenga que hacer el camino contrario ahora, no me compensa”, confesó el periodista. Pero claro, el hechizo estaba en marcha, así que Jorge Javier tuvo que hacer algo para poder frenar el proceso: quitarle a Aramís los dos silicios que se había colocado en los costados a modo de sacrificio. Una maniobra que se selló con un abrazo: “así seguirás siendo el mismo”, sentenciaba la hechicera. ¡Eso esperamos, Aramís!