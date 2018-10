Fiona Ferrer no para. Ahora, es una de las precursoras de la unión de El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá, con la que se pretende acercar la gastronomía y la moda colombiana al gran público, incorporando en la carta de los restaurantes de los centros comerciales platos y productos bogotanos como las arepas de queso y huevo o el pantecón de frijoles. Además, firmas y diseñadores colombianos se incorporan a la oferta de El Corte Inglés. La empresaria está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Después de mantener una relación de once años con Jaime Polanco, Fiona vuelve a estar enamorada del sevillano Javier Fal-Conde.

Fiona, ¿Qué relación personal te une con Colombia?

Estudié en Miami y tenía muchos amigos de Colombia. Cuando me gradué, formé parte de la organización de Élite Model Look Colombia en Cartagena de Indias y allí llevé a Custo Barcelona, donde nos dieron la Medalla de la Ciudad.

¿Te gusta la gastronomía colombiana?

Me encanta y, sobre todo, me gusta la gente de allí.

Y ahora te has adentrado en un proyecto importante con Colombia y El Corte Inglés.

Sí, he traído ocho marcas de allí de complementos, y tres de ellas se venden en El Corte Inglés. Además, voy a hacer una colección cápsula con los artesanos colombianos, en la que vamos a mezclar la artesanía de allí y de aquí. Y, además de todo esto, soy asesora de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Cuál es la joya más importante de tu joyero?

Es una joya de mi madre. Ella falleció hace dos años y tengo que decir que cada vez me parezco a ella más en el carácter. Mi madre era muy selectiva con la gente, porque le gustaba la gente natural y buena. Y yo ahora me he vuelto mucho más selectiva y no me gustan ni los tontos ni las tontas.

¿Tu mayor defecto?

Que intento ser demasiado perfeccionista y no se puede.

Mucha gente tiene una imagen de ti de niña pija, ¿cómo te definirías?

Me gustaría que me vieran como una mujer trabajadora y que tengo cero tonterías. Tengo muy claro que para triunfar hay que trabajar mucho y que nada en la vida es regalado. La fama que llega rápido se va rápido.

¿Te consideras una mujer triunfadora?

En cierto aspectos sí me considero exitosa porque he tenido que hacerme cargo desde muy joven de proyectos muy importantes e interesantes. He vivido diez años en Estados Unidos, y eso marca mucho. Lo que sí te puedo decir es que no me lo tengo nada creído.

De esos proyectos, ¿con cuál te quedarías?

Llegar a ser con veintipocos directora de Élite Model Look España y conseguir que dos formatos de televisión de moda se hayan emitido con éxito.

Eres la descubridora de muchas modelos que han triunfado como Alba Carrillo, Noelia López o Malena Costa, ¿te lo agradecen?

Algunas no. Y es una de las cosas que me ha costado asumir, pero la vida a cada uno nos pone en su sitio. Yo te puedo decir que a todas les di mi profesión y mi cariño. En mi camino profesional me he encontrado muchas modelos con talento, pero que se han quedado por el camino porque no estaban preparadas, y esto me da rabia.

¿Eres una mujer rica?

¡No! Ya me gustaría.

Tienes 44 años, ¿está entre tus planes tener hijos?

Formar una familia no significa tener hijos. Yo he estado once años con un hombre maravilloso, pero por circunstancias no he tenido hijos. Lo que tengo claro es que no tendría hijos con cualquiera.

Dices que eres muy selectiva y has tardado cinco años en enamorarte de nuevo, ¿la soledad sentimental es buena?

A mí me gusta, pero es fantástico estar enamorada. Es muy importante saber estar solo porque nunca se sabe lo que te va a pasar en la vida.

Ahora estás con Javier. Él vive en Sevilla y tú, en Madrid. ¿Cómo llevas la distancia?

La distancia no hace el olvido. La distancia es buena, porque es bonito echar de menos y cuando te ves hay mucha intensidad. Además, estoy acostumbrada a estar sola. Y Sevilla está aquí al lado.

¿Esperas el anillo de pedida?

A lo mejor se lo pido yo (risas). La verdad es que no espero nada, porque vivo el momento. Estoy encantada.

¿Qué tiene Javier?

Lo principal es que es buena persona, obviamente no es perfecto, porque nadie lo es. Tiene mucho sentido del humor y es normal. A mí me gusta la gente normal. Por eso, me ha costado tanto enamorarme durante estos cinco años. He tenido relaciones de otro tipo. Ésta es la primera vez que estoy ilusionada.

¿Cómo te definirías?

Alegre, luchadora y tremendamente realista. Hay veces que me paso de ser realista y enseguida veo lo negativo y lo positivo de las cosas. También tengo que reconocer que, cuando me hacen daño, ni olvido ni perdono.

¿Eres rencorosa?

Sí, cuando he querido y he apostado por una persona y sé que llevo razón... Soy rencorosa, pero intento no ser mala.

Sus joyas colombianas

