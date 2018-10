'Sálvame' es sinónimo de bronca tras bronca, de eso no cabe duda, pero hay temas tan escabrosos que solo mencionarlos desatan la ira entre los colaboradores. Uno de ellos es 'GH VIP'. Hablar de 'Gran Hermano' trae muchas consecuencias, incluso abre rendijas del pasado... Y más cuando se recuerda el paso de algunos colaboradores por la casa de Guadalix para compararlos con los concursantes actuales. Así lo ha hecho Kiko Matamoros, que no ha dudado en defender a Makoke poniendo en entredicho el papel de Belén Esteban en la casa; "Prefiero la imagen de mueble que tú dices, a dar vídeos como los que tú dabas", acusaba a la colaboradora. "No la he visto acosar a ninguna compañera, acusar a un compañero de consumir ciertas sustancias...", añadía. Y eso no le ha hecho ninguna gracia a 'la princesa del pueblo', ninguna. ¡Y ha estallado de lo lindo!

Belén no ha tardado en sacar a la luz los trapos más sucios de su compañero, y ambos se han enzarzado en una guerra imparable. ¡Gritos por aquí, gritos por allá!

"Juegas como las ratas", ha estallado Belén Esteban. "Me llamaste hasta guarra", añadía. "Yo no te he insultado", se defendía Matamoros muy enfadado. "Prefiero haber hecho mi trabajo que haber abandonado a los quince días como los cobardes", ha asegurado Belén Esteban, a lo que su compañero le ha respondido; "Prefiero irme a hacer un trabajo sucio".

"Cada uno tiene su concurso y su forma de ganar", ha zanjado Paz Padilla. "Ella no hizo nada que no fuera ejemplar, he visto muchísimas cosas que no se deberían consentir ni en GH ni en Supervivientes, y ella no hizo nada de eso", añadía. "Venga ya, os olvidáis de lo que os interesa", explotaba Matamoros, "yo estaría avergonzado".