Es la más extravagante, divertida, 'sinvergüenza' (en el buen sentido de la palabra) e icónica de las cantantes estadounidenses. Hasta tiene su toque 'duro' como jueza de 'American Idol'. Katy Perry acaba de cumplir 34 años y no podía hacerlo sin acaparar todas las miradas, y es que si con ella cantamos eso de "I kissed a girl, and I liked it", ahora nos ponemos todos a coro para una nueva versión; "She put on a dress, and everyone liked it" (ella se puso un vestido, y a todo el mundo le gustó). Sí, para celebrar su cumpleaños se ha plantado un vestidazo de escándalo que no es apto para complejos, porque se marca todo, todito todo... Nos tiene acostumbradas a elegir 'looks' atrevidos y rompedores, pero esta vez parece que el que se va a romper es su vestido, ¿podrá moverse sin miedo a que estalle? ¡Menudo embutido!

Junto a su queridísimo e inseparable Orlando Bloom, salió a celebrar sus 34 y se dejaron ver montándose en un coche camino a algún lugar romántico e íntimo. Ella, iba ceñida en un vestido corto de vinilo en color granate, combinando el 'look' con un zapato de salón rosa que también ha causado sensación. Se trata de un diseño llamado 'The Celina' y que pertenece a su propia firma, Katy Perry Collections. Podéis encontrarlos en su web por 149, 82 euros.

Desde luego un vestido con el que no se atreve cualquiera, ¡solo es apto para valientes! Eso sí, a ella le sienta de escándalo... Seguro que no tarda en convertirse en tendencia y las redes se nos llenan de vinilos 'everywhere'. Orlando, por su parte, parece que escogió un 'look' más informal, gorra incluida... ¿A dónde irían con dos estilismos tan diferentes?

Lo que tampoco le ha faltado en su día ha sido sentido del humor y felicitaciones VIP's, como la de Dolly Parton, que le mandó un mensaje desde el avión.