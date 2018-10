Julián Contreras Jr. olvida sus problemas con Amaia Izar

Julián Contreras Jr. lleva una racha bastante mala, bueno... la verdad es que el hijo de Carmina Ordoñez lleva varias temporadas en las que no levanta cabeza. Hace tan sólo unas semanas confesaba que vivía con tan sólo 16o euros al mes, una cantidad que no le llegaría para cubrir gastos. Tras saltar a la luz los problemas económicos que arrastra y que le llevaron a ser desahuciado del piso de alquiler en el que vivía con su padre, el joven hacía un llamamiento desesperado para denunciar la situación en la que se encuentra y lamentarse por todo lo que ha tenido que pasar. “Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores, vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo les pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua y sin gas”, ha confesado el hijo de Carmina Ordóñez al diario ‘La Razón’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero parece que su nuevo trabajo ha hecho que Julián Conteras Jr. vea por fin la luz. El joven no sólo habría encontrado un buen sustento económico en el programa 'Corazón' sino que también la oportunidad de conocer a gente nueva. Una de las personas que ha conocido es Amaia Izar, la aspirante a Miss Mundo.

“Si brillas en #Sanya la mitad de lo que lo haces normalmente..., te espera un triunfo apoteósico. Gracias por tu tiempo, paciencia y esa sonrisa infinita. A la vuelta, con tu victoria, ¡esperaré tu desafío!”, ha escrito Contreras en su Instagram junto a una foto en la que aparece con la modelo. Una declaración de intenciones a la joven navarra.

En 'stories' el hijo de Carmina Ordoñez señalaba que se ha ganado su corazón. "Amaia es una chica brillante y todos tenemos que estar con ella para que gane". ¿Surgirá el amor entre ellos?