Paz Padilla vivió, anoche, uno de los momentos más emotivos en su paso por 'Mi casa es la vuestra'. La actriz y presentadora dejó a un lado su carácter bromista y divertido para ponerse seria al hablar del que fue su gran amigo, Chiquito de la Calzada. "Lo conseguimos, Bertín", confesaba ella con la voz temblorosa, "la medalla de Andalucía para Chiquito", añadía. Un detalle que ha costado mucho pero que se ha conseguido gracias a la gran in movilización de las redes sociales; "Fue increíble como todo el mundo le mostró el cariño a Chiquito, creo que eso él no lo sabía, que le querían tanto", confesaba Paz. La medalla le fue otorgada en febrero de 2018. La Junta le concedió el reconocimiento a título póstumo.

Algo que Bertín confesó le había cabreado en cierto modo; "Se la han dado tarde y mal. Es que me ha cabreado mucho ese tema. Se la tenían que haber dado antes. No tenía hijos, su mujer ya no está... fue una sobrina...", comentó Bertín, para quien no había otro andaluz que se mereciera más ese galardón que el humorista. Pero Paz tiene claro que 'más vale tarde que nunca'; "Pienso que me da más satisfacción que le hayan dado la Medalla a que no se la hubieran dado nunca".

Bertín sacó las lágrimas de Paz cuando comenzaron a ver algunas imágenes de ellos juntos y es que antes de que falleciera, Chiquito fue uno de los invitados estrella del programa de Telecinco. Entre vídeo y vídeo desataron las risas, pero también la emoción, y es que es prácticamente imposible no emocionarse al recordar al humorista. Y así lo hicieron ambos, recordando cómo le conocieron y la cantidad de momentos que disfrutaron juntos; "Le conocí en El Rocío 2, que era una especie de discoteca... En fin, gran persona", comentaba Bertín. Mientras, Paz tragaba saliva y se mostraba temblorosa conteniendo el llanto.